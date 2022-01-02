الأحد 02 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة 3 متهمين في خلية داعش الجيزة الثانية

المستشار معتز خفاجي
المستشار معتز خفاجي

تستكمل اليوم الأحد  الدائر الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجي محاكمة 3 متهمين بخلية "داعش الجيزة الثانية".

وقال أمر الإحالة، إنه فى غضون الفترة من عام 2015 وحتى 5 نوفمبر من عام 2016، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة بان تولى قيادة وإدارة خلية بالجماعة المسماة داعش.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم الثانى انضم لجماعة إرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا مع علمه بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما جاء بأمر الإحالة، أن المتهمين جميعًا حازوا وأحرزوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك، بان حازوا مواد نترات الأمونيوم وبرادة الألومنيوم والكبريت ومخلوط ألعاب نارية على النحو المبين بالتحقيقات.

جماعة إرهابية تعطيل احكام الدستور خلية داعش الجيزة محاكمة 3 متهمين تولى قيادة جماعة إرهابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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