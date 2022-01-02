اليوم.. محاكمة 3 متهمين في خلية داعش الجيزة الثانية

تستكمل اليوم الأحد الدائر الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجي محاكمة 3 متهمين بخلية "داعش الجيزة الثانية".

وقال أمر الإحالة، إنه فى غضون الفترة من عام 2015 وحتى 5 نوفمبر من عام 2016، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة بان تولى قيادة وإدارة خلية بالجماعة المسماة داعش.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم الثانى انضم لجماعة إرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا مع علمه بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما جاء بأمر الإحالة، أن المتهمين جميعًا حازوا وأحرزوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك، بان حازوا مواد نترات الأمونيوم وبرادة الألومنيوم والكبريت ومخلوط ألعاب نارية على النحو المبين بالتحقيقات.