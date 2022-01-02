«واشنطن بوست»: إلغاء أكثر من 2600 رحلة جوية فى أمريكا بسبب الطقس والوباء

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن شركات الطيران اضطرت إلى إلغاء أكثر من 2600 رحلة جوية، في الولايات المتحدة يوم رأس السنة الجديدة بسبب الطقس والوباء.

وأفادت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، بأن اضطراب الرحلات الجوية في الولايات المتحدة مستمر في مناطق عدة من البلاد، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد بدفع من سلالة أوميكرون المتحورة شديدة العدوى وسوء حالة الطقس.

ونقلت عن موقع "فلايت آوير" الإلكتروني المتخصص في تتبع الرحلات الجوية أن عدد الرحلات الجوية التي ألغيت في الولايات المتّحدة، أمس السبت، بلغ 2660 رحلة، أي أكثر من نصف الرحلات الجوية التي ألغيت على مستوى العالم والبالغ عددها 4617 رحلة.

وأوضح الموقع أن شركة الخطوط الجوية الأمريكية الأكثر تضررًا هي شركة "سكاي ويست" التي اضطرت لإلغاء 23% من رحلاتها، وساد الاضطراب مطارات شيكاغو خصوصًا بسبب تردي الظروف الجوية، وسط توقعات بأن تهب عاصفة ثلجية في المنطقة ليلًا.

ويشهد النقل الجوي العالمي اضطرابًا شديدًا بسبب المتحور أوميكرون لفيروس كورونا الشديد العدوى، ويتغيب العديد من الطيارين وأعضاء طاقم الطيران بعد إصابتهم بكوفيد أو مخالطتهم مصابين به، ما يدفعهم لحجر أنفسهم مما يضطر الشركات لإلغاء رحلات لعدم وجود عدد كافٍ من الموظفين.

ويتوقّع أن تتواصل الأزمة، اليوم الأحد، إذ أفاد موقع "فلايت آوير" بأنّ عدد الرحلات التي ألغيت حتى الساعة في الولايات المتّحدة لهذا اليوم بلغ 1175 رحلة، وفي العالم 2134 رحلة.

فيما تعمل منظمة الصحة العالمية الآن على التنسيق بين عدد كبير من الباحثين في شتى أنحاء العالم من أجل التوصل إلى فهم أفضل لمتحور أوميكرون.