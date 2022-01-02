مستشفيات مطروح تستعد للطقس السيئ

قال الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، الأحد، إنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمنشآت الصحية التابعة لمديرية الصحة بمطروح.

وأوضح أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات ومنها رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات استعدادًا لاستقبال أي حالات قد ترد، وتجهيز فرق الانتشار السريع بجميع المستشفيات، والتأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات كافية، والتأكد من توافر كميات من أكياس الدم بمختلف الفصائل بالمستشفيات.

وأضاف أن الإجراءات تضمنت التأكد من زيادة الأطباء النوبتجيين بالأقسام الحرجة بالمستشفيات، وتوافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية لحالات الطوارئ، والتأكد من تواجد أطباء وفنيين بأقسام الأشعة والمعمل وبنك الدم خلال فترة رفع درجة الاستعداد.

وأشار إلى أن غرفة الأزمات بالمديرية ستكون في انعقاد دائم على مدار اليوم تحسبًا لحدوث أي تداعيات، مؤكدًا جاهزية أقسام الطوارئ والاستقبال على مدار الساعة للتعامل مع أي حالات قد ترد إلى المستشفيات.