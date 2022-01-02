الأحد 02 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مستشفيات مطروح تستعد للطقس السيئ

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

قال الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، الأحد، إنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمنشآت الصحية التابعة لمديرية الصحة بمطروح. 

وأوضح أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات ومنها رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات استعدادًا لاستقبال أي حالات قد ترد، وتجهيز فرق الانتشار السريع بجميع المستشفيات، والتأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات كافية، والتأكد من توافر كميات من أكياس الدم  بمختلف الفصائل بالمستشفيات. 

وأضاف أن الإجراءات تضمنت التأكد من زيادة الأطباء النوبتجيين بالأقسام الحرجة بالمستشفيات، وتوافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية لحالات الطوارئ، والتأكد من تواجد أطباء وفنيين بأقسام الأشعة والمعمل وبنك الدم خلال فترة رفع درجة الاستعداد.

وأشار إلى أن غرفة الأزمات بالمديرية ستكون في انعقاد دائم على مدار اليوم تحسبًا لحدوث أي تداعيات، مؤكدًا جاهزية أقسام الطوارئ والاستقبال على مدار الساعة للتعامل مع أي حالات قد ترد إلى المستشفيات. 

 

محافظ مطروح المستشفيات الأحوال الجوية استعدادات مكثفة صحة مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر المصريين: سيول تضرب عددًا من المحافظات غدًا

إحالة عصابة استغلت الفتيات القاصرات في الجنس للجنايات

استئناف الحركة الملاحية فى ميناء نويبع البحرى بعد تحسن الطقس

«واشنطن بوست»: إلغاء أكثر من 2600 رحلة جوية فى أمريكا بسبب الطقس والوباء

«الري»: تأهيل أكثر من 39 ألف كيلو متر من مساقي الأراضي القديمة

الشبورة تغلق طريق «القطامية- العين السخنة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

هل تطبق مصر المادة 19؟

د.أحمد الخميسى

صحافة المهرجانات

القس ثروت ثابت

ميلاد السيد المسيح والقيم

محمد عبدالعزيز

عصفور من مصر ومشاريع لم تكتمل

علي سعدة

ثروه مصر العقارية إلى أين؟

د. منى حلمى

عام جديد عندما تخلو حقائب النساء من المرآة

مؤمن المحمدي

عباس الإنجليزى

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 85 فلسطينيًا فى مواجهات مع الاحتلال فى برقة بنابلس

رئيس وزراء فلسطين يطالب إسرائيل بالإفراج الفورى عن الأسير أبوهواش

انتهاء جلسة التقييم.. هل ترد إسرائيل على «صواريخ حماس»؟