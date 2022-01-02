صاحب «مسمط» يُنهي حياة شقيقه من أجل «المال».. وقرار جديد ضد المتهم

قرر المستشار أشرف المغربي، المحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، تجديد حبس صاحب مسمط 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل شقيقه طعنا بسلاح ابيض، بمنطقة مينا البصل غرب، في مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية، وندب مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة والتصريح عقب ذلك، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث والتحفظ على الأيلحة المستخدمة فى المشاجرة، وسؤال شهود العيان.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يُفيد ورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بتلقيهم بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بجوار مسجد الميري ووجود متوفي.

وانتقل إلى موقع البلاغ ضباط مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كلا من “جمال.ف”، 30 سنة، صاحب مطعم، مصاب بجرح طعنى وتوفي متأثرًا بإصابته، وشقيقه م.ف"،41 سنة، صاحب مسمط، بسبب وجود خلافات بينهما.

وكشفت تحريات ضباط مباحث القسم، أن سبب الواقعة وجود خلافات مالية بين الشقيقين على إثرها توجه المجنى عليه بسيارته الى شقيقه المتهم فى مطعمه الذى يمتلكه بشارع الناصرية، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى جدال عنيف، فقام المجنى عليه بتحطيم زجاج محل شقيقه، ما أثار حفيظته ورد عليه بتحطيم سيارة المجنى عليه بكرسى.