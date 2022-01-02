الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

عرافة بريطانية تتوقع أحداثا غير عادية فى 2022

عرافة بريطانية
عرافة بريطانية

كشفت عرافة بريطانية تدعي أنها تتنبأ بالمستقبل باستخدام نبات الهليون عن توقعاتها لعام 2022، والتي اشتملت على بعض "الفضائح الملكية"، واستمرار بوريس جونسون في رئاسة الوزراء.

وحسبما أفاد موقع “ديلي ميل” تعتبر جيميما باكينجتون الوحيدة في العالم التي تستقرئ المستقبل برمي الهليون في الهواء، من خلال تفسير كيفية هبوط كل نبتة منها على الأرض.

وسبق وأن صادفت توقعات باكينجتون ذات الـ65 عاما ما حدث خلال السنوات الماضية، حينما أعلنت أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي، وقبلها تنبأت بإقصاء تيريزا ماي من منصب رئيس الوزراء، وتخلي الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل عن العائلة المالكة، قبل أن تتوقع وفاة الأمير فيليب.

وعن العام الجديد، توقعت باكينجتون استمرار جونسون في منصب رئيس الوزراء في بريطانيا، ومواجهة العائلة المالكة لحالة من الحزن، وبعض "الفضائح".

وتوقعت أيضا أن كير ستارمر لن يستمر في زعامة "حزب العمال"، كما توقعت وفاة بعض أساطير فن الترفيه.

وفي ما يتعلق بجائحة كورونا، توقعت بقاء الفيروس بجميع متحوراته إلى الأبد، مشيرة إلى أن البشر سيجدون طريقة للتكيف مع الفيروس ويتفوقون على ما فرضه.

وأشارت إلى أن طريقة العيش الجديدة ستصبح هي القاعدة، أي العمل من المنزل وما إلى ذلك، مؤكدة أن الناس لن يقبلوا بعد الآن بالخدمات الرديئة بحجة الجائحة.

ولفتت إلى أن أماكن الترفيه والرياضة ستجد طرقا للتغلب على الفيروس مع الحفاظ على أمان الجميع.

كما توقعت أنه سيتم إجراء مراجعة للمعايير التعليمية في بريطانيا، كما سيتم التركيز بشكل أكبر على التدريب المهني.

وتنبأت بالعودة إلى الوقت الذي كان فيه السفر رفاهية غريبة، مشيرة إلى أن أسعار بطاقات السفر ستعكس ذلك.

وتوقعت نهوض الاقتصاد البريطاني حيث سيصبح "منارة الإنجازات" بين تلك الدول غير القادرة على السيطرة على اقتصاداتها.

وأشارت إلى أن التوترات الدولية ستستمر، لكن سيتم تفادي الحروب.

وتوقعت أن يستمر تغير المناخ، وأن تعود موضة ركوب الدراجات، وأن تصبح المقايضة توجها اقتصاديا جديدا.

ولفتت إلى أن القطاعات الزراعية ستتقدم بشكل جيد، مشيرة إلى أنه سيتم الاعتراف بنبتة الهليون على أنها النبتة الأفضل بالعالم.

وفي عالم الرياضة، تدعي باكينغتون بأن مانشستر سيتي لن يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن مانشستر يونايتد سيكون الحصان الأسود للبطولة.

وعلى مستوى كأس العالم كرة القدم في قطر، توقعت فوز كرواتيا باللقب.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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