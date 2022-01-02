إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت من ٣٠ إلى ٣٥ عقدة، واتجاه الرياح جنوبية شرقية والضغط الجوي ١٠٠٢، وحالة البحر مضطربة جدًا، وارتفاع الأمواج من ٢ إلى ٣ أمتار، وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد المهندس محمد الرحيم، رئيس الهيئة، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وشهدت مواني البحر الأحمر، يوم السبت، تداول عدد 1344 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 535 شاحنة و 22 سيارة ملاكي.

وشملت حركة الصادرات 829 طن بضائع عامة و233 شاحنة و4 ملاكي بموانيء البحر الأحمر، بينما شملت حركة الواردات 515 طن بضائع عامة و 302 شاحنة و18 ملاكي ويتواجد 13 سفن على أرصفة الموانئ.

فيما استقبل ميناء سفاجا السفينة أمل بحمولة 95 شاحنة و 3 ملاكي، والسفينة دليلة بحمولة 98 شاحنة و 14 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 67 شاحنة والسفينة MARINA L قادمة من بورسودان فارغة لشحن فوسفات.

كما غادرت السفينة الحرية بحمولة 77 شاحنة و2 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 114 شاحنة، واستقبل ميناء نويبع السفينة سيناء، حيث تم استقبال 42 شاحنة إلى ليبيا، و1 ملاكي وتصدير 42 شاحنة بحمولة 829 طن و2 ملاكي.