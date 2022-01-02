الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإندبندنت البريطانية ترشح المتحف المصرى الكبير ضمن أفضل وجهات للزيارة فى عام 2022

المتحف المصرى الكبير
المتحف المصرى الكبير

رشحت صحيفة الاندبندنت البريطانية "المتحف المصري الكبير" ضمن أفضل وجهات للزيارة في عام 2022.

 

ووصفت الصحيفة البريطانية، المتحف المصري الكبير بالمشروع الثقافي الرائد منذ عشرينيات القرن الماضي والذي يكشف عن اتساع وعمق لا يصدق للإبداع البشري.

 

وسيضم المتحف  100000 قطعة أثرية، بما في ذلك أقدم قارب سليم في العالم (يعود لاقل من 5000 عام) ،كما سيطل المتحف على أهرامات الجيزة في إطلالة بانورامية بديعة.

 

يأتي هذا فيما شحت مجلة «وومن أند هوم» البريطانية، مصر، ضمن أفضل 10 وجهات سياحية يمكن زيارتها في 2022، نظرًا لما تتمع به من مقومات سياحية وحضارية مميزة.

 

وقالت المجلة، في تقريرٍ لها عبر موقعها الإلكتروني، إن مصر غنية بالثقافة والاكتشافات الأثرية، وهي وجهة لا ينبغي أن يفوتها هواة التاريخ.

 

وأضافت: "على رأس أي قائمة سفر  في مصر، توجد أهرامات الجيزة، وهي واحدة من عجائب الدنيا القديمة التي لا تزال سليمة إلى حدٍ كبير، فضلًا عن أبو الهول، ومقابر الفراعنة في وادي الملوك، كما يمكن ركوب الفلوكة في رحلة بحرية عبر نهر النيل العظيم بين أسوان والأقصر.

 

ومن الأنشطة التي يمكن ممارستها أيضًا في مصر رحلة الغوص أو الغطس في البحر الأحمر، المعروف بشعابه المرجانية ومياهه الدافئة.

 

وإلى جانب الكنوز الأثرية في مصر، فإن المساجد والأسواق والمدارس الدينية في القاهرة الإسلامية تستحق أيضًا البحث عنها وزيارتها، ونصحت المجلة البريطانية بضرورة مشاهدة شروق الشمس من جبل سيناء.

 

وسبق أن رشح موقع "هوستل تور" الإسباني، مصر كوجهة سياحية مناسبة لقضاء احتفالات الكريسماس. 

 

وقال الموقع الإسباني إن مصر تأسرك بجمالها الأخَّاذ وتراثها وتاريخها الغني، فهي أصل الحضارة في العالم.

 

وتابع الموقع: «السفر إلى مصر يعني الدخول في متاهة من الألغاز حيث الكنوز والأسرار الفرعونية الكثيرة، وتعد الرحلة البحرية على نهر النيل في الأقصر وأسوان هي الوسيلة الأفضل للتعرف على جمال مصر، وثرواتها الغنية فضلًا عن زيارة مدينة القاهرة الأثرية».

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وائل لطفي

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