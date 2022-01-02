الأحد 02 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 2-1-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، نهارًا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلًا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وبالنسبة للظواهر الجوية، فيتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر ومناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 2,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة  على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 17 11
الإسكندرية 17 12
وادي النطرون 17 10
طنطا 17 10
شبين الكوم 17 11
دمنهور 17 11
بلطيم 18 12
مطروح 17 11
السلوم 17 11
سيوة 18 10
بورسعيد 18 12
دمياط 18 11
الزقازيق 17 11
المنصورة 17 10
الإسماعيلية 18 12
السويس 18 11
العريش 18 11
رفح 18 10
رأس سدر 17 12
نخل 16 05
نويبع 18 14
طابا 16 10
كاترين 12 01
الطور 19 11
شرم الشيخ 21 15
الغردقة 21 14
مرسى علم 21 14
الفيوم 17 09
بني سويف 17 08
المنيا 17 07
أسيوط 17 08
سوهاج 17 09
قنا 19 09
الأقصر 19 10
أسوان 21 11
إدفو 21 11
أبوسمبل 19 10
الوادي الجديد 19 05
شلاتين 24 15
أبو رماد 23 15
حلايب 22 15
رأس حدربة 21 14

بني سويف الوادي الجديد محافظة سوهاج مصر ارصاد الاسماعيلى البحر الاحمر درجات الحرارة البحر المتوسط وادى النطرون الأرصاد الجوية محافظة البحر الأحمر هيئة الأرصاد الجوية خبراء هيئة الأرصاد الجوية الزقازيق السواحل الشمالية درجات الحرارة المتوقعة جنوب الصعيد أمطار خفيفة خبراء هيئة الأرصاد العظمى العظمى الصغرى حالة البحر المتوسط درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر المصريين: سيول تضرب عددًا من المحافظات غدًا

كوريا الجنوبية.. إصابات كورونا تتراجع إلى أقل من 4 آلاف

فرنسا تقلص مدة العزل للمصابين بكورونا من 10 إلى 7 أيام

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم الأحد 2-1-2022

تعطيل الدراسة اليوم بجميع مدارس مطروح عدا سيوة عقب حالة الطقس السئ

تقرير صينى: عضوية مصر ببنك التنمية الوطنى يؤكد قوة الاقتصاد المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

هل تطبق مصر المادة 19؟

د.أحمد الخميسى

صحافة المهرجانات

القس ثروت ثابت

ميلاد السيد المسيح والقيم

محمد عبدالعزيز

عصفور من مصر ومشاريع لم تكتمل

علي سعدة

ثروه مصر العقارية إلى أين؟

د. منى حلمى

عام جديد عندما تخلو حقائب النساء من المرآة

مؤمن المحمدي

عباس الإنجليزى

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 85 فلسطينيًا فى مواجهات مع الاحتلال فى برقة بنابلس

رئيس وزراء فلسطين يطالب إسرائيل بالإفراج الفورى عن الأسير أبوهواش

انتهاء جلسة التقييم.. هل ترد إسرائيل على «صواريخ حماس»؟