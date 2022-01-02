تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 2-1-2022

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، نهارًا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلًا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وبالنسبة للظواهر الجوية، فيتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر ومناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 2,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 17 11

الإسكندرية 17 12

وادي النطرون 17 10

طنطا 17 10

شبين الكوم 17 11

دمنهور 17 11

بلطيم 18 12

مطروح 17 11

السلوم 17 11

سيوة 18 10

بورسعيد 18 12

دمياط 18 11

الزقازيق 17 11

المنصورة 17 10

الإسماعيلية 18 12

السويس 18 11

العريش 18 11

رفح 18 10

رأس سدر 17 12

نخل 16 05

نويبع 18 14

طابا 16 10

كاترين 12 01

الطور 19 11

شرم الشيخ 21 15

الغردقة 21 14

مرسى علم 21 14

الفيوم 17 09

بني سويف 17 08

المنيا 17 07

أسيوط 17 08

سوهاج 17 09

قنا 19 09

الأقصر 19 10

أسوان 21 11

إدفو 21 11

أبوسمبل 19 10

الوادي الجديد 19 05

شلاتين 24 15

أبو رماد 23 15

حلايب 22 15

رأس حدربة 21 14