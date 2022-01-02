الأحد 02 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفاة زوجين فى حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق الدائرى بالمحلة

جثة
جثة

لفظا زوجان أنفاسها الأخيرة  في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق "المحلة - المنصورة" بسبب السرعة الزائدة، وتم نقلهما  إلى مشرحة مستشفي المحلة العام لعرضهما على الطب الشرعي.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العميد عصام مصطفى،  مأمور مركز المحلة، يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية يستقلها زوجين بالطريق الدائري؛ بسبب السرعة الزائدة أثناء موجة الطقس السيىء وهبوب رياح ترابية شديدة.

وانتقلت القيادات الأمنية تحت قيادة اللواء محمد العكل حكمدار مركزي سمنود والمحلة، والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة بمديرية أمن الغربية،  وقوات من الشرطة السرية والنظامية، إلى مكان الحادث للوقوف على تطوراته. 

كما دفعت الأجهزة الأمنية بسيارة إسعاف لنقل الضحيتين إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

وأفادت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة، بأن الحادث تسبب في وفاة كل من الزوجين، وهما "محمد.ه"48 سنة، و"سوسن .م.ح' 39 سنة بعد إصابتهما  بكدمات وكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، مما أدى إلى وفاتهما في الحال.

وأفاد شهود عيان للحادث أن سبب وفاة الزوجين جاء جراء انفجار إطار كاوتش حال سيرهما أثناء موجه الطقس السيىء والصقيع وهطول الأمطار الغزيرة .

وتحرر محضر بالحادث وباشرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت تشريح الجثتين ودفنهما بتسليمهما إلى ذويهما، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.

بسبب الطقس السيء وفاة زوجين حادث انقلاب دراجة نارية بطريق الدائري بالمحلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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