الأحد 02 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار سعر اليورو للشراء والبيع اليوم الأحد لدى البنوك المصرية

اليورو
اليورو

استقر سعر اليورو للشراء والبيع اليوم الأحد الموافق 2 /1 /2022 عند نفس مستوياته السابقة أمام الجنية المصري لدى جميع البنوك المصرية بالتزامن مع ثبات أسعار العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية فى مستهل تعاملات الأسبوع الجاري.


سعر اليورو الأحد 2-1-2022
تذبذب شراء سعر اليورو بين 17.67 جنيه - 17.73 جنيه بينما تراوح سعر البيع بين 17.84 - 17.90 جنيه، وجاء بنك الإسكندرية في مقدمة البنوك المصرية بأقل سعر شراء لليورو بعد استقرار عند 17.671 جنيه، و17.902 جنيه للبيع، كما استقر سعر الشراء لدى البنك التجاري الدولي عند 17.6958 جنيه للشراء، و 17.9018 جنيه للبيع.


واستقر سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري عند 17.7378 جنيه للشراء و17.8495 جنيه للبيع، كما استقر سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر عند 17.6716 جنيه للشراء وعند 17.8791 جنيه للبيع، وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" استقر أيضًا عند 17.6716 جنيه للشراء، ومن 17.8790 جنيه للبيع.


وسجل سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي 17.6732 جنيه للشراء، و 17.8791 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو "تحويل"  17.6732 جنيه للشراء، و 17.8791 جنيه للبيع.


كانت دول منطقة اليورو قد شهدت تخفيف إجراءات الغلق والقيود الاحترازية بنهاية العام الماضي 2021، مع الانتشار الكبير لجرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ليحقق الناتج المحلي لمجموعة المنطقة البالغ عددها 19 دولة، معدل نمو سنوي 9.1% خلال الربع الثاني من العام الجاري، متفوقًا بذلك عن نمو كلًا من الاقتصاد الأمريكي والصيني.


ورغم تعافى اقتصاد منطقة اليورو  إلا أن اضطرابات سلاسل التوريد العالمية وارتفاع الأسعار، بطأت مسيرة النمو في العديد من اقتصادات العالم.

اليورو سعر عملات بنوك الجنيه المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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