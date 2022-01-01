السبت 01 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهمين بسرقة شقة موظف بنك بمنطقة التجمع للجنح

حبس
حبس

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، المتهمين بسرقة شقة موظف بأحد البنوك بمنطقة التجمع، إلى محكمة الجنح. 

وذكر قرار الإحالة اعترافات المتهمين بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الشقق السكنية، بنطاق منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.

وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق بنيابة القاهرة الجديدة بسرقتهم شقة موظف بأحد البنوك، بعد مراقبة شقتهم والتأكد من خلوها، وأقروا باعتقادهم بأنه يخفى بداخلها أموالا كثيرة.

كما أقروا بتمكنهم من سرقة مصوغات ذهبية من شقة الموظف تقدر بـ100 ألف جنيه.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد في التجمع من موظف بأحد البنوك بمنطقة التجمع يفيد بسرقة مصوغات ذهبية خاصة بزوجته من شقته بدائرة القسم، وباجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة، تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان بعض المسروقات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.   

حبس سرقة نيابة متهمين بنك

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