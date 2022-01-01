مباحثات بين أمريكا وكندا لمواجهة العدوان الروسى على أوكرانيا

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع نظيرته الكندية ميلاني جولي، الأولويات المشتركة بين البلدين، بما في ذلك الحاجة إلى تنسيق الحلفاء لردع المزيد من العدوان الروسي ضد أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم، أن بلينكن أجرى محادثة مثمرة مع وزيرة خارجية كندا، ميلاني جولي حول جهود البلدين المشتركة لمواجهة العدوان الروسي على أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن كندا والولايات المتحدة ستعملان معًا لفرض عواقب وخيمة وتكاليف باهظة ضد تصعيد العدوان الروسي.

وبحث بلينكن في وقت سابق مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج الأوضاع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن حلف الناتو مستعد للحوار المثمر مع روسيا ويقف متحدًا في الجهود المبذولة لضمان الأمن الأوروبي.

وأعلن الجيش الأوكراني، في وقت سابق اليوم مقتل أحد عناصره في اشتباكات مع الانفصاليين الموالين لروسيا شرق البلاد.

ويعد هذا الجندي الأول الذي يقتل منذ عودة الجانبين المتحاربين إلى اتفاق وقف إطلاق النار الشهر الماضي، في صراع أودى بحياة أكثر من 13 ألف شخص منذ العام 2014.