السبت 01 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

حقيقة حذف أجزاء من منهج الصف الرابع الابتدائي

طلاب
طلاب

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة الجدل المتداول حول حذف أجزاء من منهج الصف الرابع الابتدائي.

وقالت المصادر لـ«الدستور»: «الكم المطلوب موجود لدى المعلمين والتوجيه عن الفصل الدراسي الأول في جميع المواد وكل المطلوب فقط حاليًا هو الاستعداد للامتحان في يناير المقبل».

وأضافت: «المخصص الذي صدر رسميًا بشأن الامتحانات هو حتى منهج ديسمبر وباقي المنهج دراسة سيتم تحديد توزيعها الجديد وليس حذف أي شيء، فالمحتوى محدد ونواتج التعلم محددة، وبداية الامتحانات محددة، وعدد الأسئلة لكل مادة محدد».

وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه تم تعميم قرار على جميع المديريات بالتنبيه على طلاب الصف الرابع الابتدائي، بأن مادة التربية الفنية والتربية الموسيقية والرياضية والتوكاتسو يعتبر الطالب ناجحًا عند حضوره بنسبة لا تقل عن 80% من عدد الحصص في كل منها، ومن يقل حضوره عن ذلك يعتبر راسبًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في التقرير الذي أعلنته اليوم الجمعة عن حصاد إنجازاتها بعام 2021، أنها نجحت في توفير عدد (600000) جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي الحاليين.

وأشارت الوزارة إلى أنها عملت على تجهيز البنية التكنولوجية لعدد 2487 مدرسة ثانوي جديدة، وتم إنهاء وتوصيل خط ربط لعدد 2391 مدرسة وتركيب عدد 1841 كاميرات مراقبة داخل لجان الامتحانات.

 

التعليم الفنى الثانوية امتحانات الرياض التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

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