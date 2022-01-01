السبت 01 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بني سويف يبحث مع «الطب العلاجي» تجهيز مستشفى إهناسيا التخصصي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل د. محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، السبت، الدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي ووفد مرافق له من القطاع ضم الدكتور أحمد البرعي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، ود. أشرف الإتربي، مدير عام المستشفيات بالوزارة، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود حسين، مدير الطب العلاجي بالمديرية، لبحث الموقف التنفيذي لتجهيز مستشفى إهناسيا التخصصي بعد تطويرها تمهيدًا لافتتاحها ودخولها المنظومة الصحية.

خلال اللقاء، تمت مناقشة سير أعمال التجهيزات من توريد وتركيب الأجهزة الطبية والإجراءات المنفذة حيال بعض المعوقات التي تواجه الأعمال، حيث أكد المحافظ على تعليماته للجهاز التنفيذي بالمحافظة بتسهيل المتطلبات، مؤكدًا أهمية دخول المستشفى للخدمة الصحية بالمحافظة.

وتطرق الاجتماع لمناقشة بعض مطالب المحافظة في مجال المنظومة الصحية، والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في القطاع مثل مستشفيات بني سويف التخصصي والصدر وغيرها من المشروعات، بجانب خطة الوزارة الخاصة بدعم المنظومة الصحية بالمحافظة.

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