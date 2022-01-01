تجديد حبس عاطل قتل صاحب مركز صيانة بسبب خلافات الإيجار بحلوان

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، اليوم السبت، حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل صاحب محل بسبب خلافات بينهما.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الجيران بمنطقة عرب غنيم، بدائرة قسم حلوان.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص، تبيَّن أن عاطلا تشاجر مع صاحب مركز صيانة أجهزة كهربائية، بسبب الاختلاف على القيمة الإيجارية فيما بينهما، وعليها، قام الأول بإلقاء شاشة تلفاز من الدور السادس سقطت على رأس المجني عليه.

وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى العام بحلوان، لمحاولة إنقاذه، ولكنه توفى، فتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم.

‏وبمواجهته أقر بصحة الواقعة، وأنه ألقى شاشة التلفاز من الدور السادس قاصدًا إصابته، وتحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.