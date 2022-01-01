أحمد البرازيلى: أغنية «حاجة واحدة» لـ«بشرى» تدعو للحد من التحرش

علق الملحن والشاعر أحمد البرازيلي، على أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «حاجة واحدة»، وتعاون فيها مع النجمة بشرى، حيث طُرِحَت الأغنية، قبل قليل، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وعدد من المنصات الغنائية.

وقال البرازيلي، في تصريحٍ خاص، لـ«الدستور»، إن أغنية «حاجة واحدة» تم تحضيرها منذ فترة طويلة ولم تُطرح طوال هذه الفترة بسبب عدد من الظروف والانشغالات للنجمة بشرى، التي تحمست بشكل كبير للأغنية منذ سماعها للمرة الأولى.

صناع أغنية حاجة واحدة

وأضاف «البرازيلي»، أن أغنية «حاجة واحدة» لم يكن القصد منها الهجوم على الرجال، ولكن الهدف هو الحد من ظاهرة التحرش، مشيرًا إلى أنه في كلمات الأغنية يذكر نوعًا آخر من الرجال الذين يقدِّرون المرأة ويحترمونها.

وتابع، الأغنية لم تلق أي اعتراضٍ من قِبَل جهاز الرقابة والمصنفات الفنية، ولم تتلق أي تعليقٍ أو تعديلٍ على كلماتها، خاصة أنها لم تحتوِ على أي لفظٍ خارج بل توجه رسالة بعينها.

صناع أغنية حاجة واحدة

وأكد الشاعر والملحن أحمد البرازيلي، أن المطربين في الوقت الحالي أصبحوا يتجهون للمصطلحات الخفيفة الدارجة بين الجمهور في حياتهم اليومية، خاصة أن الذوق العام للجمهور قد تغير بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

كلمات أغنية «حاجة واحدة»

ليه كل واحد لما بيتعرف بواحدة

بيبقى نفسه في حاجة واحدة وكلنا عارفين هي إيه!!!؟

بالذمة يا ولاد بقى مش عيب أوي عليكو رافعين راسكو ازاي وفيكو ناس شايفانا بالنظرة دي

ليه كل واحد لما بيتعرف بواحدة

بيبقى نفسه في حاجة واحدة وكلنا عارفين هي إيه

بالذمة يا ولاد بقى مش عيب قوي عليكو رافعين راسكو ازاي وفيكو ناس شايفانا بالنظرة دي

حاجة واحدة اللي انتو شاغلين بالكم بيها لو مش موجودة بتمشو وتشوفو حاجة بعديها

حاجة واحدة اللي انتو شاغلين بالكم بيها لو مش موجودة بتمشو وتشوفو حاجة بعديها

كل واحد فيكم مش فالح غير بس يقضيها

فين الرجولة ليه اتعدمت فيكو فجأة لو واحدة قالت ليكو لا مبتخلصش من الكلام ……. من الكلام

اه صحيح في منكم رجالة وبقوا عملة نادرة بس الأغلبية فاكرة اي بنت مش تمااااااام

حاجة واحدة اللي انتوا شاغلين بالكم بيها لو مش موجودة بتمشوا وتشوفوا حاجة بعديها

حاجة واحدة اللي انتو شاغلين بالكم بيها لو مش موجودة بتمشو وتشوفو حاجة بعديها

كل واحد فيكم مش فالح غير بس يقضيها

ليه كل واحد لما بيتعرف بواحدة

بيبقى نفسه في حاجة واحدة وكلنا عارفين هي إيه!!!؟

بالذمة يا ولاد بقى مش عيب أوي عليكو رافعين راسكو ازاي وفيكو ناس شايفانا بالنظرة دي.