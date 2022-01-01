السبت 01 يناير 2022
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محافظات

حصول مليون و281 ألف مواطن على اللقاح المضاد لكورونا بسوهاج

الدكتورة كريمة حامد،
الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج

​أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن حصول أكثر من مليون و281 ألف مواطن على التطعيم المضاد لفيروس كورونا منذ بداية العمل في مارس الماضي.

وقالت وكيل صحة سوهاج إن 7 آلاف و850 طالبًا حصلوا على لقاح فايزر من الفئة العمرية 12 سنة حتى 18 عامًا والذي بدا منذ 3 أسابيع وتحديدًا في 10 ديسمبر 2021: "بدأنا التطعيم في مارس 2021 وكان لدينا 3 مراكز تطعيم والآن لدينا أكثر من 100 مركز ما بين متنقل وثابت، للوصول إلى كل مواطن مستحق للتطعيم على أرض المحافظة، لافتة إلى توفير فرق طبية مخصصة لمَن لا يقدر على الحركة لتطعيمهم في منازلهم".

وأوضحت أن التطعيم يرفع مناعة الفرد وأنه فعّال وآمن، مشيدة بالإقبال الكبير على أخذ اللقاح والذي شهدته مراكز المحافظة مؤخرًا بالفرق المتنقلة والثابتة، وذلك نتيجة زيادة الوعى الصحى للمواطنين، وكذلك لجهود الدولة المصرية المستمرة والقرارات التي اتخذتها مؤخرًا لحث المواطنين على أخذ اللقاح.

وأنهت وكيل صحة سوهاج حديثها بتقديم خالص شكرها للعاملين بمراكز اللقاح على مجهوداتهم المستمرة لخدمة المواطنين، داعية المواطنين إلى ضرورة عدم التخلي عن الإجراءات الاحترازية لضمان الحفاظ على استقرار الوضع الصحي بالمحافظة.

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