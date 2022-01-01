اعترافات المتهمين بالتعدى على صاحب سوبر ماركت بالسلام

أحالت نيابة السلام، اليوم السبت، عاطلين- بتهمة التعدي على صاحب سوبر ماركت بسلاح أبيض (مطواة)، بسبب خلافات مالية بين أحدهما- إلى محكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين تعديا على صاحب سوبر ماركت بسلاح أبيض (مطواة) بمنطقة السلام.

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، وأضاف المتهم الأول بأنه كان يعمل لدى المجني عليه، ورفض إعطاءه راتبه الشهري وادعى بأنه سرق مبلغ من المال وطرده، فاستعان بالمتهم الثاني لمساعدته في التعدي على المجني عليه.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من مستشفى السلام، تفيد بوصول صاحب سوبر ماركت مصاب بطعنٍ بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة، تم تحديد المتهمين، وضبطهما وأقرا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن مكان سلاح الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرِرَ المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.