السبت 01 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

حصاد مشروعات «الطاقة المتجددة» فى مصر 2021

خريطة مشروعات الطاقة
خريطة مشروعات الطاقة المتجددة

كشف تقرير حالة الطاقة المتجددة في مصر الصادر عن هيئة تنمية الطاقة المتجددة الربع سنوي الصادر في يناير 2021، عن خريطة المشروعات التابعة للهيئة وحجم القدرات المستهدفة فعليًا من كل مشروع على حده في جميع المواقع الاستراتيجية.

وأوضح تقرير هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة، أن خريطة مشروعات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تقسم إلى أربعة أقسام وهي:

  1. مشروعات تحت الدراسة
  2. مشروعات تحت التنفيذ
  3. مشروعات الرياح (الزعفرانة – جبل الزيت )
  4. مشروع بنبان للطاقة الشمسية
  5. قدرات مضافة في 2019-2020

وفند تقرير هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة المشروعات بحسب الموقف الفعلي لكل مشروع من حيث جدول دخول حيز التنفيذ والبدء فيه.

  1. مشروعات تحت الدراسة

ومن جانب خريطة المشروعات التي ما زالت تحت الدراسة، أشار تقرير هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة إلى أن الهيئة تدرس مشروعات:

  1. مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح بقدرة 1700 ميجاواتز
  2. مراجعة دراسة إنتاج الطاقة الكهربائية من مشروعات للطاقة الشمسية بقدرة 830 ميجاوات.
  3. مشروعات تحت التنفيذ

ومن جانب خريطة المشروعات التي ما زالت تحت التنفيذ، أشار تقرير هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ مشروعات:

  1. جاري تنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
  2. جاري تنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الحيوية بقدرة 3 ميجاوات.

والطاقة الحيوية هي طاقة متجددة متوفرة من موارد مشتقة من المصادر الحيوية. والكتلة الحيوية هي أي مادة عضوية قامت بتخزين ضوء الشمس في شكل طاقة كيميائية. ومن الممكن أن يتضمن شكل الوقود منها الخشب ونفايات الخشب والقش والسماد وقصب السكر، والعديد من المنتجات الثانوية الأخرى الناتجة عن عمليات زراعية متنوعة.

  1. مشروعات طاقة الرياح (الزعفرانة – جبل الزيت)

ومن جانب خريطة المشروعات التي ما زالت محل دراسة أو تحت التنفيذ، أشار تقرير هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة إلي أن الهيئة تعمل علي  مشروعات في كل من منطقتي (الزعفرانة – جبل الزيت) وذلك إنتاج الطاقة الكهربائية من باستخدام طاقة الرياح، وتستهدف مشروعات:

  1. مشروع توليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح بقدرة 1375 ميجاوات(قدرات مركبة).
  2. مشروع توليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح بتكلفة أكثر من 1350 مليون يورو.
  3. المشروع يوفر نحو ما يزيد عن 337 فرصة عمل.
  4. مشروع بنبان للطاقة الشمسية

ومن جانب خريطة المشروعات التي تم بالفعل تنفيذها وحصلت علي إجازة وإشادة وجوائز عالمية هو المزرعة الشمسية في مدينة بنبنا غرب محافظة أسوان.

وأشار تقرير هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ المشروع على نحو:

  1. بلغت حجم القدرات المولدة من مشروعات الخلايا الشمسية في المزرعة الشمسية في بنبان بـ 1465 ميجاوات قدرات مركبة.
  2. بلغت التكلفة الفعلية لمشروع بنبان في غرب أسوان بنحو 2.20 مليار دولار.
  3. وفر المشروع نحو ما يزيد عن 10 ألاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

 شارك في تنفيذ المشروع العالمي- الحائز علي جائزة البنك الدولي كأفضل مشروعاته علي مستوى العالم في عام 2019- نحو 32 شركة وتحالف دولي.

  1. قدرات مضافة في 2019-2020

في يوليو 2021 تم إضافة قدرات جديدة عبر كل من:

  1. محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية بقدرة 26 ميجاوات، وبتكلفة 19 مليون يورو.
  2. مزرعة رياح رأس غارب بقدرة 250 ميجاوات، بتكلفة 400 مليون دولار.
الطاقة المتجددة مصر هيئة تقرير

رئيس التحرير

وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

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