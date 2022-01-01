الأعياد السيدية الكبرى في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، أول أيام السنة الميلادية الجديدة.

ويستعد الأقباط بذلك للدخول الى اجواء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ويعتبر عيد الميلاد المجيد أحد الأعياد السيدية الكبرى في التقسيم الطقس الكنسي، ويقول القمص إشعياء عبد السيد فرج، في كتاب طقس الأعياد السيدية الكبرى والصغرى، عن الأعياد السيدية الكبرى في الكنيسة القبطية هي:

1- البشارة 29 برمهات.

2- الميلاد 29 كيهك.

3- الغطاس 11 طوبة.

4- الشعانين الأحد السابع من الصوم الكبير.

5- القيامه الأحد الثامن من الصوم الكبير.

6- الصعود اليوم الأربعين من القيامة.

7- العنصرة اليوم الخمسين من القيامة.

وأضاف أن الأعياد في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنقسم الى نوعان سيدية وهي الخاصة بالسيد المسيح وتنقسم إلى أعياد سيدية صغرى، و أعياد سيدية كبرى، اضافة الى الأعياد غير السيدية وهي الخاصة بالسيدة العذراء والملائكة والرسل والشهداء والقديسين.

وأشار إلى أنه كانت الأعياد في العهد القديم ظلًا للأعياد القادمة كما أن بقية الفرائض والطقوس القديمة كانت رموزًا للخيرات الآتية التي أسبغها علينا ربنا يسوع المسيح بموته، أي أن الواجب علينا أن نعيد ونحتفل بالبركات التي نلناها في عهد النعمة ونرى أن المسيح نفسه قد أظهر اعتباره للأعياد وقدسها بحضوره فيها وممارسته إياها، كما أن الرسل القديسين كانوا يحتفلون بهذه الأعياد وباركوها وأمروا بها قولًا وعملًا وهم كانوا من لم ينطقوا بألسنتهم بل كانوا تراجمًا ناطقين بالروح القدس فالرسول بولس أمر بتعييد عيد الفصح المجيد بقوله "أن فحصنا أيضًا المسيح ذبح لأجلنا أذًا لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث بل بفطير الإخلاص والحق" عادا ذلك فأنا الرسول نفسه كان يعيد مع المؤمنين، لما كان في أفسس إلي أورشليم ليحتفل بعيد العنصرة وكذلك لما كان في أسيا وعد مؤمني كورنثوس بالذهاب إليهم بعد أن يعيد عيد العنصرة.