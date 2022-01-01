السبت 01 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع الإصابات بالمتحور أوميكرون فى الهند إلى 1431

متحور كورونا
متحور كورونا

ارتفع إجمالي عدد الإصابات بالمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الهند إلى 1431 إصابة؛ حيث ينتشر المتحور الجديد حاليا في 23 ولاية هندية.

وأفادت وزارة الصحة الهندية- حسبما ذكرت قناة «إن دي تي في» الهندية، الناطقة بالإنجليزية اليوم السبت- بأن ولاية "ماهاراشترا" الواقعة غربي البلاد الأكثر تضررا من جراء المتحور.. حيث بلغ عدد الإصابات بها 454، تليها دلهي بتسجيلها 351 إصابة، وتحل ولاية "تاميل نادو" في المرتبة الثالثة بإصابات بلغت 118.

وفي ضوء انتشار المتحور أوميكرون.. أعلنت الهند عن توزيع "جرعات وقائية" للعاملين في مجال الصحة والصفوف الأمامية لمحاربة الفيروس ولمن تزيد أعمارهم على 60 عاما اعتبارا من العاشر من يناير الجاري، كما سيبدأ تطعيم الأطفال من سن 15 إلى 18 عاما في الثالث من يناير الجاري.

فيما كرت وزارة الشئون الخارجية الهندية، اليوم، أن نيودلهي أرسلت حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان تضمنت 500 ألف جرعة من لقاح "كوفاكسين" المضاد لكوفيد-19.

وأوضحت الوزارة- في بيان لها حسب ما نقلته وكالة أنباء آسيا الدولية "إيه إن آي" الهندية- أن المساعدات تسلمتها "مستشفى إنديرا غاندي" في كابول، مضيفة أنه سيتم إرسال 500 ألف جرعة أخرى خلال الأسابيع المقبلة .

وأشارت إلى أنه خلال الأسابيع المقبلة سنقوم بإيصال إمدادات من القمح والمساعدات الطبية المتبقية، وفي هذا الصدد نحن على اتصال مع الأمم المتحدة وآخرين من أجل وضع اللمسات النهائية على ما يتعلق بطرق النقل.

كانت الهند قد تعهدت بتقديم مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني تشمل كميات من الحبوب كمساعدات غذائية، ومليون جرعة لقاح مضاد لكوفيد-19، وكميات من الأدوية الضرورية.

وفي وقت سابق الشهر الماضي، أرسلت الهند 1,6 طن من المساعدات الطبية إلى أفغانستان من خلال منظمة الصحة العالمية، حسب الوكالة.

نيودلهي الهند أوميكرون إصابات بالمتحور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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