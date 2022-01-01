السبت 01 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني مهنئا بعيد الميلاد المجيد: المصريون سيظلون دائما نسيج واحد

النائب محمد الرشيدي
النائب محمد الرشيدي

هنأ النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2022، متمنيا في العام الجديد مزيدا من الإنجازات تضاف إلى الإنجازات العظيمة التي تحققت بفضل القيادة السياسية خلال الفترة الماضية.

كما هنأ الرشيدي، في بيان له اليوم، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع قيادات الكنائس المصرية و الأقباط داخل مصر وخارجها، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا المولى عز وجل أن يعود تلك الأيام بالخير والبركات على سائر المسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء مصر.

وأكد الرشيدي، أنه لطالما كان مسلمي ومسيحي مصر نسيج واحد على مر العصور يعيشون على أرض واحدة وتربطهم روابط الوطنية والأخوة ويعملان معا من أجل رفعة شأن وطنهم ، لافتا إلى أن وحدة شعب مصر بمسلميه ومسيحيه كانت من أهم الركائز عبر التاريخ المصري وهو ما جعل مصر عصية على من يفكر في أن يمسها بسوء أو يثير الفتنة بين أبنائها.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن المصريين سيظلون دائما نسيج واحد لا يستطيع أحد تفرقته، أو إثارة الفتنة بين أبنائه، ولا شك أنهم سيظلون دائما على قلب رجل واحد، وهو ما يمثل رادعا قويا لكل من يحمل أي ضغائن لمصر، داعيا الله أن يجنب مصر الفتن والمشاكل وأن يحفظ شعبها وقيادتها الحكيمة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ المصريين بالعام الميلادي الجديد وذلك  في تغريدة عبر حسابه الشخصى على مواقع التواصل الإجتماعى، وقال فيها "أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري العظيم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، وأدعو الله تعالى أن يكون عام خير وازدهار وأن يوفقنا لتحقيق لوطننا الغالي مزيدا من التنمية والرقي وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار، وكل عام وأنتم بخير".

البابا تواضروس الثاني عيد الميلاد المجيد عضو مجلس الشيوخ محمد الرشيدي الكنائس المصرية العام الميلادي الجديد بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية النائب محمد الرشيدي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

الأكثر قراءة

مفاجأة السيسي للمقبلين على الزواج.. الشقق المفروشة أمل الشباب في «طريق الحلال»

«أمطار ورياح شديدة».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

بدء محاكمته اليوم.. ماذا قال كريم الهواري عن «حادث الشيخ زايد»؟

رئاسة الوزراء: مصر تبنت نهجًا متكاملًا للنهوض بقطاع التضامن الاجتماعى فى 2021

وفاة الطالب ضحية «الأمطار» بحلوان

ضبط هارب من حكم في قضية قتل و20 مليون جنيه غرامات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

حسين دعسة

سيرة الحرية والوداع الهادئ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «3-5»

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

سمر عادل

ماذا يحمل عام 2022 للاقتصاد العالمى؟

عفاف السيد

«البنت السبانخ».. كيف تحصلين على عريس؟

حسين دعسة

جابر عصفور.. سيرة الحرية والوداع الهادئ

محمد عبدالعزيز

عام خير للوطن وبركة للشعب العريق

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشن هجومًا على الصيادين بغزة.. ورئيس الاتحاد يكشف تفاصيل الاعتداء

إطلاق صاروخين من غزة سقطا في البحر قبالة تل أبيب 

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم قرية برام الله وبلدة العيسوية بالقدس