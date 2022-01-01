برلماني مهنئا بعيد الميلاد المجيد: المصريون سيظلون دائما نسيج واحد

هنأ النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2022، متمنيا في العام الجديد مزيدا من الإنجازات تضاف إلى الإنجازات العظيمة التي تحققت بفضل القيادة السياسية خلال الفترة الماضية.

كما هنأ الرشيدي، في بيان له اليوم، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع قيادات الكنائس المصرية و الأقباط داخل مصر وخارجها، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا المولى عز وجل أن يعود تلك الأيام بالخير والبركات على سائر المسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء مصر.

وأكد الرشيدي، أنه لطالما كان مسلمي ومسيحي مصر نسيج واحد على مر العصور يعيشون على أرض واحدة وتربطهم روابط الوطنية والأخوة ويعملان معا من أجل رفعة شأن وطنهم ، لافتا إلى أن وحدة شعب مصر بمسلميه ومسيحيه كانت من أهم الركائز عبر التاريخ المصري وهو ما جعل مصر عصية على من يفكر في أن يمسها بسوء أو يثير الفتنة بين أبنائها.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن المصريين سيظلون دائما نسيج واحد لا يستطيع أحد تفرقته، أو إثارة الفتنة بين أبنائه، ولا شك أنهم سيظلون دائما على قلب رجل واحد، وهو ما يمثل رادعا قويا لكل من يحمل أي ضغائن لمصر، داعيا الله أن يجنب مصر الفتن والمشاكل وأن يحفظ شعبها وقيادتها الحكيمة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ المصريين بالعام الميلادي الجديد وذلك في تغريدة عبر حسابه الشخصى على مواقع التواصل الإجتماعى، وقال فيها "أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري العظيم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، وأدعو الله تعالى أن يكون عام خير وازدهار وأن يوفقنا لتحقيق لوطننا الغالي مزيدا من التنمية والرقي وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار، وكل عام وأنتم بخير".