وزيرة البيئة تكشف محاور استعداد مصر لاستضافة «قمة المناخ» بشرم الشيخ

كشفت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تطورات استعدادات مصر مؤتمر المناخ القادم "Cop 27" في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، مشيرة إلى أنه يتم العمل على 4 محاور لاستضافة القمة العالمية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن المحور الأول يتضمن رفع كفاءة الفنادق ومراكز الغوص والغرف الفندقية بشرم الشيخ بالتعاون مع وزارة السياحة.

وتابعت أن الثاني يتعلق بوسائل التنقل الصديقة للبيئة، فيما يهتم المحور الثالث برفع القدرة الكهربية لقاعة المؤتمرات، بينما يهتم الرابع برفع كفاءة منظومة المخلفات بالمدينة من حيث الجمع والنقل والمعالجة والتدوير.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم السبت بين محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور الدكتور طارق العربي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم و إدارة المخلفات، والدكتور أحمد سعيد مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة.

وتستضيف مصر رسميا مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم "COP 27" بشرم الشيخ بعد اختيارها لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال الجلسة الختامية لمؤتمر جلاسكو "COP 26".

وشكلت مصر لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء د.مصطفى وبعضوية الوزراء والمسئولين المعنيين لتنظيم مؤتمر كوب 27، حرا على خروج القمة المهمة في أفضل صورة تعكس صورة مصر وقدرتها على تنظيم الفعاليات الدولية.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هدفنا الآن هو تحقيق معايير فعلية للسياحة المستدامة، وهو أمر قد شرعت فيه من خلال وضع الدليل الاسترشادى الأول حول اشتراطات النزل البيئية وتصنيفها وكذلك تم عمل مسح ميداني لعدد من الفنادق الحاصلة على علامات خضراء وغير حاصلة لتقييم ما يتم تطبيقه من معايير بيئية في مجالات عدة مثال ذلك استخدام أنظم الطاقة الشمسية، أسلوب التعامل مع المخلفات وأسلوب إدارة موارد المياه، ومن ثم تم تقييمها والعمل على وضع خارطة طريق لتطبيق بعض المعايير التي قد تزيد من كفاءتها وتحقق أهداف التنمية المستدامة وإدخال البعد البيئي بها علاوة على ذلك جاري العمل على زيادة مراكز الغوص الحاصلة أيضاً على العلامة الخضراء ضمن إجراءات تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء بكافة مقوماتها السياحية بالتزامن مع مؤتمر الأطراف السابع وعشرون للتغيرات المناخية الذى تستضيفه مصر العام القادم بمدينة شرم الشيخ.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه يتم العمل على عدة محاور رئيسية لتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء وهي الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام و حصول المنشآت الفندقية على العلامة الخضراء ومراكز الغوص وتدريب العاملين داخل الفنادق وعمل مسابقات بين الفنادق لأفضل الممارسات البيئية للحث على التحول للأخضر.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للحد من البلاستيك، والتي من ضمنها التحول من استخدام أدوات الطعام البلاستيكية بـ"شرم الشيخ" إلى استخدام أدوات صديقة للبيئة مع تدريب العاملين على غرس السلوكيات البيئية، مؤكدة أنها تضيف ميزة نوعية للمنشأة السياحية وهو ما حقق نجاح حقيقي لابد من الاستفادة منه خلال الفترة القادمة.