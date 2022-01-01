السبت 01 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مدرستنا 2» تبث شرح «مقاييس النزعة المركزية» للشهادة الإعدادية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أذاعت قناة مدرستنا 2، شرح درس "مقاييس النزعة المركزية" بمادة الرياضيات لطلاب "الصف الثالث الإعدادي".

وقالت القناة خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للطلاب: “تعالوا نراجع سويًا طلاب الصف الثالث الإعدادي، على مقاييس النزعة المركزية التي درسناها في الدروس السابقة، مع حل مثال لتأكيد الفهم”.

كما طالبت الطلاب بشاهدته مع الشرح المُفصل من خلال الفيديو التالي من درس "التشتت"، مادة "الرياضيات".

وأكدت القناة أنه فى حال فاتكم أي درس، زوروا قناتنا على اليوتيوب وتابعوا كل الدروس بتقنية الـ HD من اللينك التالي:

وأعلنت عدد من المديريات التعليمية جدول امتحانات المرحلة الإعدادية على أن تبدأ صفوف النقل منتصف شهر يناير الجاري، والشهادة الإعدادية يوم 29 يناير وتنتهي بداية شهر فبراير المقبل.

وكان أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، لـ1.2 مليون طالب وطالبة بالعام الدراسي الحالي 2021/2022.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الاختبارات ستكون اختيار من متعدد تقيس مستوى الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطالب أن الامتحانات الإلكترونية في المواد الأساسية، حيث تتضمن اسئلة اختيار من متعدد، ويتم تصحيحها الكترونيا بدون عنصر بشري، مشددا أن زمن الامتحان في بعض المواد سوف يشمل وقتا للأسئلة مقالية الورقية، سيتم وضعها وتصحيحها على مستوى المدرسة.

وأكد شوقي أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، الكترونية داخل لجان مؤمنة بالمدارس، ولن تعقد من المنزل، على ان تشمل والأسئلة مناهج الفصل الدراسي الأول التي تم تدريسها فعليا أى أن الأسئلة سوف تكون متنوعة وتشمل جميع مقررات الترم الأول.

جدير بالذكر، أن جميع امتحانات صفوف النقل ستنطلق منتصف شهر يناير الجاري وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

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