السبت 01 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة الفلسطينية تسجل 68 إصابة جديدة بمتحور «أوميكرون»

أوميكرون فى فلسطين
أوميكرون فى فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم السبت، عن الحصيلة الجديدة لمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

وقال الناطق باسم الصحة الفلسطينية كمال الشخرة فى تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، إن فلسطين سجلت حتى اللحظة 68 حالة مصابة بمتحور أوميكرون.

وأشار "الشخرة" إلى أن هناك حالات تحت الفحص وستخرج نتيجتها قريبًا.

وأوضح “الشخرة” أن هناك ازدياد فى حالات الإصابة بفيروس كورونا بالأراضى الفلسطينية، وهناك ارتفاعا فى حالات الدخول للمستشفيات.

وأمس الجمعة، سجلت الصحة الفلسطينية 13 إصابة بمتحور أوميكرون، وبلغ عدد الإصابات 67 إصابة بينهما حالة فى قطاع غزة.

 

وزارة الصحة الفلسطينية “أوميكرون” كورونا قطاع غزة فلسطين

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وائل لطفي

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