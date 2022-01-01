موسكو: الملايين يحتفلون بعام 2022 بدون قيود صارمة خاصة بكورونا

احتفل ملايين الأشخاص في موسكو بالعام الجديد في درجات حرارة متجمدة بالألعاب النارية في العديد من الأماكن بدون قيود صارمة خاصة بفيروس كورونا.



وتجمع الآلاف في الميدان الأحمر الشهير في موسكو حيث دقت ساعة الكرملين 12 مرة للترحيب بالعام الجديد 2022 .



وتحتفل العاصمة الروسية بشكل تقليدي بالألعاب النارية في العديد من الأماكن، وتحظى بأفضل مشاهدة من حي ناطحات السحاب "موسكفا سيتي" أو من "سبارو هيلز".



كما شملت الاحتفالات تبادل الهدايا وتناول الكافيار والشمبانيا، وأشياء أخرى. وفي روسيا، تتميز ليلة عيد الميلاد ويوم عيد الميلاد بشكل تقليدي بتقديم الهدايا للمحبين.



وتحتفل الكنيسة الأرثوذوكيسة الروسية بعيد الميلاد يوم 7 يناير وقد تذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عشرات الآلاف من المتوفين بكوفيد19- في خطابه للعام الجديد يوم الجمعة، وشجع أبناء الشعب للتطلع لمستقبل إيجابي.



وقال بوتين إن "المرض الخبيث أودى بحياة عشرات الآلاف"، معلقا على معدل الوفيات اليومي المرتفع والبالغ نحو ألف شخص.



وأضاف "أود أن أعبر عن خالص تعزيتى لكل أولئك الذين فقدوا أقاربهم والمقربين منهم ".



كما حيا بوتين في خطابه، الذي بثه التليفزيون الحكومي، أولئك "الذين أنقذوا حياة المرضى وقاموا برعايتهم".



وتوفي حتى الآن نحو 300 ألف روسي بكوفيد19-، وفقا لإحصاءات رسمية.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات حكومية أن معدل التطعيم بلغ 61.8 %، ما يعني أن 74.5 مليون شخص قد حصلوا على كل جرعاتهم من اللقاح المضاد لكورونا.

وأوضح بوتين "واجهنا تحديات هائلة، لكننا تعلمنا أن نعيش في هذه الظروف القاسية والتعامل مع المهام الصعبة".



وقال للمشاهدين إن روسيا تغلبت على الكثير من الصعاب خلال العام الماضي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.