السبت 01 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

السلطات البريطانية تقرّ استخدام أقراص «فايزر» لعلاج المصابين بكورونا

أقراص فايزر
أقراص فايزر

وافقت سلطات الصحة البريطانية، على ترخيص استخدام عقار "باكسلوفيد" لعلاج المصابين بفيروس "كورونا" فوق 18 عاما من العمر، والذي تنتجه شركة "فايزر" الأمريكية، وأثبتت التجارب نجاحه بنسبة تقارب 90 بالمئة في منع الأعراض الحادة بين المرضى الأكثر عرضة للخطر.


وخلصت هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية، إلى أن العقار "آمن وفعال في تقليل خطر الحاجة لتلقي العلاج بالمشفى وخطر الوفاة بين الأشخاص الذين يعانون أعراضا بسيطة إلى متوسطة الحدة، والمعرضين لخطر أكبر لتفاقم حالاتهم"، حسب ما نقلت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.


ووافقت الهيئة على استخدام "باكسلوفيد" للمرضى فوق 18 عاما من العمر، والمعرضين على الأقل لأحد عوامل خطورة تفاقم حالاتهم، كمن يعانون من أمراض السمنة أو السكري، أو من تتجاوز أعمارهم 60 عاما. وأوصت الهيئة باستخدام العقار خلال الأيام الخمسة الأولى من بداية ظهور الأعراض على المريض.
 

بدورها، أشارت جون رين، الرئيسة التنفيذية للهيئة، إلى إمكانية تلقي ذلك العلاج خارج المشفى نظرا لتناوله عن طريق الفم بدلا من الحقن الوريدي، معربة عن أملها في أن يساهم الإعلان عن ترخيص استخدام العقار في طمأنة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة لـ"كوفيد-19"، والذين قد تكون تلك الأقراص "منقذة للحياة" بالنسبة لهم.


كانت "فايزر" قد أعلنت، في وقت سابق، أن التجارب السريرية التي أجرتها على ألفي و246 من مرضى "كورونا" أثبتت فعالية "باكسلوفيد" في تقليص خطر دخول المستشفى أو الوفاة بنسبة 89 في المائة للمرضى المعرضين لمخاطر عالية من مضاعفات فيروس "كورونا".

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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