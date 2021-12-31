الجمعة 31 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلينكن: الاتفاق مع أمين عام الناتو لتشجيع روسيا على الحوار لتحقيق الاستقرار

بلينكن
بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، اليوم، أنه تم الاتفاق مع أمين عام حلف الناتو على تشجيع روسيا على الحوار لتحقيق الاستقرار. 

كما أعرب بلينكن عن استعداد حلف الناتو لإطلاق حوار هادف مع موسكو يقوم على موقف موحد بين أعضاء الحلف.

وجاء في بيان عن وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن بحث في محادثة هاتفية مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج المفاوضات المقبلة مع روسيا.

وأضافت الخارجية الأمريكية: «تحدث الجانبان حول المفاوضات المقبلة مع موسكو في إطار مجلس روسيا والناتو، والحوار حول الاستقرار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا».

وأشار بلينكن إلى أن التحالف جاهز لحوار هادف مع روسيا.

من جهته، قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج إن الناتو مستعد للحوار مع روسيا في إطار اجتماع مجلس الناتو وروسيا في الـ12 من يناير.

وكتب على «تويتر»: «تحدثت مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول أهمية تهدئة تصعيد القوة العسكرية الروسية الكبيرة في أوكرانيا وحولها.. الناتو جبهة موحدة.. نحن مستعدون للحوار».

ومن المقرر إجراء مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة في العاشر من يناير المقبل حول الضمانات الأمنية في جنيف.

كما سيعقد اجتماع لمجلس روسيا والناتو في 12 يناير، تعقبه محادثات بين ممثلي روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في 13 يناير.

بلينكن روسيا الناتو امين عام

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وائل لطفي

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