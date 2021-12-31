الجمعة 31 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«تنسيقية الأحزاب» تهنئ الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشعب المصري العظيم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022، آملين أن يكون عام سعادة ورخاء وسلام على مصر والمصريين.

اجتماع التنسيقية وممثلي منظمة الصحة العالمية حول تشريعات مكافحة التبغ

وكانت عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعا مشتركا مع ممثلي منظمة الصحة العالمية في مصر، حول تشريعات وجهود مكافحة انتشار التبغ ومنتجاته، وذلك في إطار سعي التنسيقية للتعاون مع جميع الأطراف الفعالة في صناعة السياسات وقضايا التنمية محلياً ودولياً.

تناول الاجتماع التطور التشريعي في جهود مكافحة التبغ، والوضع الحالي والفجوات التشريعية، خاصة في ظل انتشار منتجات جديدة للتبغ.

حضر الاجتماع من التنسيقية، كل من، النائب عمرو درويش، والنائبة أميرة صابر، والنائب محمد إسماعيل، والنائب أحمد مقلد، والنائب محمد عبد العزيز، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب أكمل نجاتي، والنائب علاء مصطفى، والنائب محمد عمارة، والنائب محمد فريد، والنائب أحمد قناوي، والنائب عمرو عزت، والنائب محمود تركي، أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية. 

كما حضر من ممثلي منظمة الصحة العالمية، الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتورة فاطمة سليم العوا، مستشار مبادرة التحرر من التبغ بقسم الأمراض غير السارية المكتب الإقليمي للشرق الأوسط، والدكتور وائل صفوت، استتشاري باطنة ورئيس مؤسسة صحة مصر ومنسق تحالف الأمراض غير المعدية، والدكتورة أميرة هريدي، المستشار بمنظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي للشرق الأوسط، وهبه السواحلي، مسئولة تقنية لمكافحة التبغ بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين للشعب المصري العظيم العام الميلادي الجديد الأداب المصريين التنسيقية شباب

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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