الجمعة 31 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدارس التربية الخاصة في 2021.. دعم كامل لـ108 آلاف طالب

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أولت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مدارس التربية الخاصة اهتمامًا خاصة خلال عام 2021، ووهو ما اتضح في تقريرها عن أهم إنجازاتها خلال عام 2021 الذي أعلنته ظهر اليوم الجمعة.

وأوضحت الوزارة أنه ارتفع عدد الطلاب المدمجين ليصل إلى 108224 طالبا وطالبة موزعين على (19005) مدرسة على مستوى الجمهورية للعام 2020/ 2021 مقارنة بـ17229 طالبا وطالبة للعام 201-2017.

كما عقدت الوزارة تدريبات تخصصية ونوعية لما يزيد عن (75) ألف معلم، على أساليب نظام الدمج والتعامل مع الطلاب المدمجين، وجاري الإعداد لتدريب (100) ألف معلم.

وتطرقت الوزارة إلى تطوير المناهج بالتعاون مع مديري عموم تنمية المواد الدراسية، ومركز تطوير المناهج بالإضافة إلى إعداد وثيقة معايير مناهج التربية الخاصة، ومواءمتها لطلاب الدمج في ضوء نظام التعليم الجديد 2.0.
وقامت الوزارة بتفيذ الآتي:

- تجهيز عدد 500 غرفة مصادر تعلم.
- تقديم دعم تكنولوجي لعدد (300) مدرسة دامجة بعدد من المحافظات
0- جاري تجهيز (30) غرفة مصادر وتقديم دعم تكنولوجي لـ (1300) مدرسة دامجة.
- عقد شراكات مع منظمات أجنبية ومحلية لـتقديم دعم تكنولوجي للمدارس الدامجة وتأهيل الكوادر التعليمية.
-عقد لقاءات توعوية لنشر ثقافة الدمج في جميع المحافظات استهدفت عدد (10) آلاف معلم وأخصائي ومديري المدارس
-تحتفل الوزارة سنويًا باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة والذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام.
- الأنشطة تقام سنويًا على المستوى المحلي والإقليمي والجمهور وتتمثل في مسابقات متنوعة لكرة القدم للصم والفكري والدمج وكرة الهدف للمكفوفين.

وأقيم أخيرًا ماراثون دراجات في حب مصر بالممشى السياحي ببورسعيد لدعم الأنشطة السياحية للوطن من خلال طلاب مدارس التربية الفكرية والدمج. 

كما أقيمت لأول مرة فصول مزدوجي ومتعددي الإعاقة بمصر وبلغ عددها 11 فصلا بدأ العمل بها منذ إعلان  الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة، وتم دعم مركز العاشر من رمضان لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالعديد من المتخصصين من حملة الماجستير والدكتوراة بالتعاون مع كلية علوم ذوي الإعاقة لاستقبال 500 حالة يوميًا مجانًا لتقديم الدعم لهم.

كما عقدت تدريبات لأكثر من 5400 معلم ومدير وأخصائي لتدريبهم علي التعامل مع الطلاب المدمجين.

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وائل لطفي

رسائل الصعيد

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