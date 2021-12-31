رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار بسوهاج

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى لمواجهة مياه الأمطار المحتملة، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات وفرق متابعة ميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة أي طوارئ قد تتعرض لها محافظة سوهاج.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه تم تجهيز 70 سيارة كسح وعدد 4 سيارة نافورى وسيارتين فاكيوم وعدد 22 باك لودر وعدد 15 مضخة نزح مياه و 10 سيارات مدمجة وعدد 12 مولد كهرباء متحرك للتعامل الفوري مع تراكمات المياه المحتملة بالشوارع.

وأكد رئيس مياه سوهاج أن قطاع المعامل بالشركة يقوم بمتابعة مآخذ محطات مياه الشرب وخاصة التي تقع على الترع وأنه يتم رفع عينات مياه على مدار الساعة للتأكد من مطابقة مياه المأخذ للمواصفات القياسية لمياه الشرب.