«عبدالدايم» ناعية الدكتور جابر عصفور: الثقافة المصرية والعربية فقدت أحد أعمدتها الراسخة

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الكاتب والباحث الكبير الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق الذي غيبه الموت صباح اليوم الجمعة 31 ديسمبر عن عمر يناهز 77 عاما بعد صراع مع المرض.

وقالت «عبدالدايم» إن الثقافة المصرية والعربية فقدت أحد أعمدتها الراسخة، وأضافت أن الراحل وضع بصمات بارزة فى مجال التنوير وحقق الكثير من الانجازات الخالدة، مشيرة إلى دوره الرائد في البحث الأكاديمي وإدارة المواقع الثقافية التى تولاها، وتابعت أنه مثل الصديق والأب والمعلم لكل من شاركه العمل وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

والدكتور جابر عصفور ولد في 25 مارس 1944، تخرج في قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، حصل على درجة الدكتوراه عام 1973، نال العديد من الجوائز، أبرزها جائزة أفضل كتاب للدراسة النقدية من وزارة الثقافة المصرية عام 1984، وجائزة أفضل كتاب في الدراسات الإنسانية من معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1995، كما منحه رئيس جمهورية تونس الوسام الثقافي التونسي في أكتوبر كما حصل على جائزة النيل في 2019، وهي أعلى جوائز الدولة المصرية قيمة، شغل منصب مدير المركز القومى للترجمة - امين عام المجلس الاعلى للثقافة ثم وزيرا للثقافة هذا الى جانب عضويته للعديد من الجمعيات الأدبية.

حصد العديد من الأوسمة والجوائز: «جائزة أفضل كتاب فى الدراسة النقدية، وزارة الثقافة - القاهرة 1984، جائزة أفضل كتاب في الدراسات الأدبية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت، 1985، جائزة أفضل كتاب فى الدراسات الإنسانية، معرض الكتاب الدولي، القاهرة 1995، الوسام الثقافي التونسي من رئيس جمهورية تونس، أكتوبر 1995، جائزة سلطان بن على العويس الثقافية، الدورة الخامسة 1996/1997 فى حقل الدراسات الأدبية، جائزة الإبداع العربي في مجال الآداب - مؤسسة الفكر العربى، 2007.جائزة اليونسكو للثقافة العربية - الشارقة للثقافة العربية - باريس 2008، الجائزة التقديرية فى مجال الآداب - جامعة القاهرة، 2007، جائزة التميز في مجال الإنسانيات - جامعة القاهرة 2008، جائزة الدولة التقديرية فى مجال الآداب - المجلس الأعلى للثقافة، 2009، وسام المكافأة الوطنية من درجة قائد من ملك المغرب، فبراير 2010».