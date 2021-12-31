الجمعة 31 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أمطار رعدية وسيول تضرب البلاد من اليوم وحتى الأحد.. و«الري» تُحذر

أمطار
أمطار

رفعت قطاعات وأجهزة وزارة الموارد المائية والري، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة فترة سقوط الأمطار الغزيرة والسيول خلال الأيام المقبلة، على عدة مناطق بالجمهورية، تزامنًا مع بداية نوة رأس الميلاد.

يأتى ذلك فيما بدأت الموجة المطرية الحالية فى الظهور لتغطى نطاقات كبيرة من محافظات مطروح والإسكندرية، وسيناء وصولا الى القاهرة، تتزامن مع بداية نوتى رأس السنة وعيد الميلاد، حيث بدأت نوة عيد الميلاد المجيد بينما تبدأ نوة رأس السنة خلال الاحد 2 يناير المقبل.

هذا وكشفت نماذج التنبؤ بالأمطار في مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بقطاع تخطيط وزارة الموارد المائية والري، عن سقوط أمطار غزيرة ورعدية وتقلبات جوية، على عدة محافظات، بداية من اليوم الجمعة حتى الأحد، الثاني من شهر يناير المقبل.

وشددت وزارة الموارد المائية والري، على ضرورة عدم الخروج أثناء الأمطار الغزيرة والسيول، وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة واكشاك الكهرباء في مختلف الشوارع بالمدن والقرى، وارتداء الملابس الثقيلة.

واكدت وزارة الموارد المائية والري، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء سقوط الأمطار لتجنب أية أضرار ناجمة عنها، خاصة في المناطق المعرضة لها بمحافظات مصر.

تخطيط وزارة شمال سيناء الوجه البحري سقوط أمطار السواحل الشمالية سقوط الأمطار نوة رأس السنة الموارد المائية امطار غزيرة سقوط أمطار غزيرة

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