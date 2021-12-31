السفير الروسى فى واشنطن: استمرار الغرب بنهجه العسكرى سيستدعى ردّ روسيا

صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف بأن استمرار الغرب في نهجه لخلق التهديدات العسكرية لروسيا، سيستدعي رد موسكو على هذه التهديدات وخلقها نقاط ضعف للغرب.

وقال أنطونوف في مقال بمجلة "فورين بوليسي"، إنه "يجب ألا تكون هناك شكوك لدى أحد في عزمنا على حماية أمننا. ولكل شيء حدود. وإذا استمر شركاؤنا في خلق واقع عسكري استراتيجي يهدد وجود بلادنا، سنضطر لخلق نقاط ضعف مماثلة بالنسبة لهم".

وأضاف: "وصلنا إلى نقطة لا مجال لدينا للتراجع عنها".

وأكد أن "الانتشار العسكري للناتو في أوكرانيا يمثل خطرا وجوديا بالنسبة لروسيا".

وأوضح أنه "مع زحف الناتو في الأراضي الأوكرانية تزداد المخاطر على أمن روسيا، وهذا متعلق بإمكانية نشر صواريخ هناك تحتاج لوقت قليل جدا لبلوغ أراضي بلادنا، ونشر أسلحة مزعزعة للاستقرار".

وبشأن الاتهامات الغربية لروسيا بـ"العدوان" على أوكرانيا وجورجيا، أشار أنطونوف إلى أنها متوقعة، حيث "وجهت أعمالنا ضربة لخطط الناتو للتحرك اللاحق باتجاه الحدود الروسية".

يذكر أن روسيا طالبت الولايات المتحدة وحلف الناتو بتقديم ضمانات أمنية، وعلى رأسها عدم توسع الحلف شرقا، لقاء ضمانات روسية طرحتها موسكو مؤخرا.