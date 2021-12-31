بايدن يبحث مع رئيس تشيلى المنتخب تعزيز جهود التعافى من كورونا

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس التشيلي المنتخب جابرييل بوريك، تعزيز جهود التعافي من جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) والتصدي لتهديدات التغير المناخي.



وقال البيت الأبيض - في بيان اليوم الجمعة- إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي أجراها بايدن لتهنئة الرئيس التشيلي المنتخب بفوزه في الانتخابات حيث أشاد بنزاهتها واعتبرها مثالا قويا للمنطقة والعالم.



وأضاف البيان أن الزعيمين ناقشا كذلك خلال الاتصال التزامهما المشترك بالعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان والنمو الشامل.