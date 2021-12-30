خبراء يحذرون من اضطراب حياة الأمريكيين بسبب متحور أوميكرون

حذر خبراء صحة في الولايات المتحدة الأمريكيين اليوم الخميس من أن موجة مد متصاعد في إصابات كوفيد-19، يقودها متحور أوميكرون، سوف تتسبب في اضطرابات كبيرة في حياتهم من المدارس إلى التسوق ودعوهم للاستعداد لشهر قادم يعج بالتحديات.



ولليوم الثاني على التوالي أظهر إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة سجلت عددا قياسيا في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 بناء على متوسط أسبوعي بأكثر من 290 ألف إصابة جديدة يوميا.



وبحسب الإحصاء سجلت 18 ولاية على الأقل وبورتوريكو أرقاما قياسية لحالات الإصابة الجديدة. وشهدت ماريلاند وأوهايو وواشنطن العاصمة أيضا أعدادا قياسية لدخول المستشفيات مع ارتفاع إجمالي الداخلين للمستشفيات بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة بنسبة 27 في المئة.



تأتي هذه الموجة وسط زيادة معدلات السفر في موسم العطلات ومع قرب قدوم احتفالات رأس السنة الجديدة وفي وقت تعاني فيه المدارس مع عودة الطلاب للفصول الدراسية بعد العطلات الشتوية.



وقال مايكل أوسترهولم، خبير الأمراض الوبائية في جامعة مينيسوتا، لشبكة إم.إس.إن.بي.ٍسي" الشهر المقبل سيشهد عاصفة فيروسية، المجتمع كله سيتعرض لضغوط بسببها".

وحذرت منظمة الصحة العالمية من استمرار تطور فيروس كورونا وبالتالي تهديد النظم الصحية إذا لم يتم تحسين الاستجابة الجماعية، إذ إن متحوري (دلتا- أوميكرون) يشكلان حاليًا تهديدًا مزدوجًا، ويؤديان لارتفاع الحالات بشكل قياسي وارتفاع حالات دخول المستشفيات والوفيات.

وقال مدير عام المنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم، وفقًا لمركز إعلام الأمم المتحدة: "إنني قلق للغاية من أن (أوميكرون) أصبح أكثر قابلية للانتقال، ويستمر انتشاره في نفس الوقت مثل دلتا، مما يؤدي لحدوث تسونامي من الحالات".

وأوضح أن ذلك شكّل، وسيظل يشكل، ضغطا هائلا على العاملين الصحيين المنهكين والنظم الصحية، ويعطل مرة أخرى الحياة وسبل العيش، مؤكدًا أن الأشخاص غير المطعمين هم أكثر عرضة لخطر الوفاة بسبب أي من المتغيّرين.