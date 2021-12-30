عالمة فلك تتوقع «صداما قويا» بين ميجان والعائلة المالكة فى 2022

أكدت صحيفة إكسبرس البريطانية أن توقعات 2022 تحمل الكثير من التوقعات للعائلة المالكة، خاصة علاقة دوقة ساسكس ميجان ماركل بالعائلة المالكة.

وتزعم ديبي فرانك عالمة الفلك البريطانية وصديقة الأميرة الراحلة ديانا أن دوقة ساسكس (40 عامًا)، ستخرج من منطقة الراحة الخاصة بها في 2022.

وقالت ديبي: "ميجان ستجري تقييما لاعمالها في شهر يناير كما ستصل معركتها مع العائلة المالكة التي طال أمدها إلى نقطة تحول".

وتدعي المنجِمة أيضًا أن الدوقة تبحث عن مشاريع جديدة خارج منطقة الراحة الخاصة بها، تلك التي يمكن أن تسبب موجات الصدمة بينها وبين العائلة: "خلال مارس، ستبحث ميجان عن مشاريع جديدة من شأنها أن تضيف بعدًا مختلفًا لدورها في الحياة، ومرة ​​أخرى ستفعل بعض الأشياء التي تسبب بعض موجات الصدمة للعائلة".

أضافت "ميجان ستقاوم أي شيء يثير حماستها خلال هذا الوقت وستأخذ زمام المبادرة لتوجيهها خارج منطقة الراحة الخاصة بها."

وتابعت "ميجان قد لا تثير الجدل بوعي ، لكن الكوكب المتمرّد أورانوس الذي يلوح بشمسها ، يهيئها لفعل ما لا يتوقعه أحد".

أضافت ديبي: "خلال فترة احتفالات اليوبيل البلاتيني، قد تسعى ميجان للتحدث حتى تظل دائرة الضوء عليها من خلال التحدث عن أفراد العائلة المالكة الآخرين".

وأشارت إلى أن 2022 يمثل حدثًا مهمًا للزوجين، حيث ستبلغ ابنتهما ليليبت عامها الأول في يونيو، أيضًا، من المتوقع أن تنشر مذكرات هاري التي تروي بالتفصيل حياته كامير في القصر الملكي حيث ينشر الكتاب في الخريف".

وشهد 2021، صدام قوي بين ميجان ماركل والأمير هاري والعائلة المالكة بعد لقاءهم المثير للجدل مع اوبرا وينفري في مارس الماضي، ما أدى إلى تفاقم الخلاف بين هاري وعائلته.