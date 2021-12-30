الخميس 30 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تقرير البصمة الوراثية في اتهام عامل بعرض ابنه للبيع مقابل 200 ألف جنيه

البصمة الوراثية
البصمة الوراثية

ثبت بتقرير قسم الفحوص البيولوجية والبصمة الوراثية والإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية في اتهام عامل  بتهمة عقده صفقة لبيع نجله (الطفل الرضيع) عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقابل مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة، أن البصمة الوراثية للطفل تتطابق مع البصمة الوراثية للمتهم وأن الطفل إبنا بيولوجيا للمتهم.

وجاء بأقوال عميد شرطة ورئيس وحدة مكافحة الجريمة المنظمة بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، بورود معلومات أيدتها تحرياته السرية بقيام المتهم بعرض نجله الطفل "مالك. إ" للبيع مقابل مبلغ من المال عبر حساب بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشبكة المعلومات الدولية بالدخول إلى إحدى صفحات التبني المسماه: (اتبني طفل).

وأضاف أنه راسله عبر أحد مصادره السرية على هاتفه الجوال من خلال تطبيق "فيسبوك ماسنجر" منتحلًا صفة مشتري للطفل وأرسل له المتهم صورة شخصية للطفل سالف الذكر، واتفقا على مكان اللقاء لإتمام عملية البيع مقابل مبلغ مالي قدره مائتي ألف جنيه.

وأوضح أنه ما أن وصل حتى تم ضبطه وبصحبته طفله سالف الذكر، وبمواجهته بما أسفرت عنه تحرياته أقَّر بصحتها وأنه والد الطفل المضبوط رفقته.

وأضاف بأنه صاحب الحساب المستخدم في الاتفاق على بيع نجله وقدم له هاتفه الجوال وأطلعه على محادثات عبر تطبيق "الفيسبوك ماسنجر" تضمنت الاتفاق على بيع الطفل قام بطباعتها.

تقرير البصمة الوراثية اتهام عامل عرض طفل للبيع البصمة الوراثية الطفل

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وائل لطفي

رسائل الصعيد

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