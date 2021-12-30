تعرف على خدمات مكتب الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان

أعلن مكتب الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان عن خدماته، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور إيهاب عبد الرؤف عيسوي، مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، على تنفيذ رؤية جامعة حلوان بأن تكون منتجة و مستثمرة للمعرفة، طبقا للخطة الاستراتيجية 2021-2025 من خلال دعم حاضنات الأعمال التكنولوجية و تكوين الشركات الناشئة.

كما أفادت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن توظيف مخرجات البحث العلمي التطبيقي والابتكارات وتحويلها إلى منتجات وخدمات، يمثل أحد المجالات ذات الأولوية للجامعة.

وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن احتضان رواد الأعمال يمثل تطورا في دور الجامعة من مجرد إنتاج خريج ينافس في سوق العمل إلى إنتاج صاحب عمل حر يتخرج في الجامعة.

وأفاد الدكتور إيهاب عبد الرؤف عيسوي، مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية أن رؤية المكتب تتمثل في جعل ريادة الأعمال التكنولوجية واحدة من القوى الدافعة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام فى مصر، موضحا أن رسالة المكتب هي احتضان الشركات الناشئة في بيئة داعمة ، تزود رواد الأعمال بمعارف ومهارات تجارية قوية، بهدف تحويل الأفكار الواعدة إلي منتجات وخدمات مبتكرة، تمثل حلولا علمية لمشكلات وتحديات مجتمعية مما يحقق الاقتصاد القائم على المعرفة.

حيث يقدم المكتب خدمات الاحتضان للشركات الناشئة وهي:

تمويل للشركات الناشئة خلال فترة الاحتضان

توفير مساحات عمل مشتركة مجهزة بخدمات اتصال وإنترنت فائق السرعة.

تقديم الدعم الفني والتقني لتنفيذ الأفكار داخل الحاضنة بالاستعانة بخبراء من داخل وخارج الجامعة.

إتاحة الإمكانات الفنية بالمراكز البحثية والمعامل والورش بالجامعة لتنفيذ النماذج الأولية.

التشبيك مع الأفراد و جهات الإستثمار في الأفكار الواعدة والشركات الناشئة.

التعاقد مع مطورين لتنمية وترويج أعمال الحاضنة التكنولوجية .

التعاقد مع خبراء لتقديم خدمات الاستشارات القانونية والمالية للشركات المحتضنة.

وتتمثل خدمات ما قبل الاحتضان للشركات الناشئة فى:

التدريب على التفكير التصميمي و تطوير النماذج الأولية

تنفيذ معسكرات توليد الأفكار لإستكشاف رواد الأعمال الواعدين.

كما تتمثل خدمات ما بعد الاحتضان فى:

التسويق للشركات الناشئة وما تقدمه من سلع وخدمات.

متابعة نمو وتطور الشركات المستخرجة من الحاضنات.