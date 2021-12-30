«بحوث البترول» يختتم فعاليات البرنامج التدريبي لطلاب هندسة الأزهر

اختتم معهد بحوث البترول المصري فعاليات البرنامج التدريبي لطلاب شعبة البترول بقسم التعدين بكلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا، وذلك بهدف إثراء الخبرات التطبيقية العملية للطلاب والتعرف على قدرات المعهد الهائلة فى إمكانية تحويل البحث العلمي من المعمل إلى مشروعات إنتاجية يتم تطبيقها.

«بحوث البترول» يختتم فعاليات البرنامج التدريبي لطلاب الازهر

التعاون المبرم بين معهد بحوث البترول وجامعة الأزهر

ويأتى ذلك تفعيلاً لبروتوكول التعاون المبرم بين معهد بحوث البترول وجامعة الأزهر، فى مجال البحث العلمي والتدريب والابتكار.

وحضر الفعاليات الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول، والدكتور محمد جلال عميد كلية الهندسة بجامعة الأزهر، والدكتور رامي موسى مدرس مساعد بالكلية.

«بحوث البترول» يختتم فعاليات البرنامج التدريبي لطلاب الازهر

كما تضمن البرنامج التدريبي للطلاب، التدريب العملي بأقسام المعهد المختلفة كالاستكشافات البترولية والبتروكيماويات، والتكرير، ومركز خدمات المستودعات وقسم تطوير العمليات.

«بحوث البترول» يختتم فعاليات البرنامج التدريبي لطلاب الازهر

وقال الدكتور ياسر مصطفى مدير المعهد، إن المعهد يحرص دائماً على تطوير منظومة التعاون والتدريب العلمي والميداني لكافة طلاب الجامعات المختلفة، وذلك للمساهمة فى ثقل مهاراتهم العلمية والعملية، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالاهتمام بالشباب وخريجي الجامعات من أقسام البترول والتعدين، وذلك لمواكبة التطورات التكنولوجيا الحديثة التى يشهدها قطاع البترول حالياً فى إقامة المشروعات وتشغيلها.

«بحوث البترول» يختتم فعاليات البرنامج التدريبي لطلاب الازهر

وشهد معهد بحوث البترول خلال العام الجاري 2021، تنظيم أكثر من 28 دورة تدريبية بمشاركة 501 من العاملين بالمعهد، بالإضافة إلى تنظيم نحو 5 دورات تدريبية أخرى لعدد 36 متدرب من خارج المعهد.

كما قام مركز التدريب بالمعهد بتنظيم دورة تدريبية، شاركت بها معظم المعاهد البحثية وشركات البترول ، وكذلك ندوة خاصة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية، وذلك ضمن سلسلة دورات تدريبية فى مجال براءات الاختراع، من أجل مساعدة الباحثين للوصول للاحترافية فى مجال البحث العلمي الموثق ببراءات الإختراع.