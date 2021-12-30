تجديد حبس سائق بتهمة الاتجار فى طرب الحشيش بحلوان

جدد قاض المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الخميس، حبس سائق لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش مجهزة للبيع، ومصادرة المضبوطات.

وكانت قوة أمنية من إدارة مباحث تأمين الطرق والمنافذ، بقيادة الرائد محمد عبدالمنعم، قد تمكنت من القبض على سائق "توك توك" قبل ترويج 4 طرب حشيش حال مروره بكمين التبين بمحافظة القاهرة.

ووردت معلومات لمباحث تأمين الطرق والمنافذ بوزارة الداخلية بقيام "م.ح"، 30 سنة، سائق (توك توك) ومقيم بعرب غنيم بمدينة حلوان، بالاتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقى القبض على المتهم حال مروره بكمين التبين مستقلًا مركبة "توك توك"، وبتفتيشه عثر بحوزته على "4 طرب حشيش وزنت 400 جرام، ومبلغ مالي وهاتف محمول".

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار بها بمدينة حلوان محل سكنه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.