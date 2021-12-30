إخلاء مدرسة الكوادي رقم 1 لسوء حالة مبانيها ونقل التلاميذ بمطاي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا أنه بناءً على تعليمات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تم نقل تلاميذ مدرسة الكوادي الابتدائية رقم 1 للحفاظ على أبنائنا الطلاب بمطاى، وذلك لسوء حالة مباني المدرسة وحفاظا على أرواح الطلاب.

وأكد خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة مطاي أن محافظ المنيا أعطى توجيهات بنقل الدراسة من المدرسة إلى مدرسة الكوادي للتعليم الأساسي فترة مسائية بالتنسيق مع المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا ومدير الإدارة التعليمية بمطاى وهيئة الأبنية التعليمية لاستكمال العام الدراسي، مشيرا إلى أنه سيتم نقل الدراسة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2 يناير 2023 حرصا من الدولة على الحفاظ على أرواح أبنائها واستكمال مسيرتهم الدراسية للعام الحالي.

وأضاف رئيس مركز ومدينة مطاي أنه في إطار المتابعة اليومية لكافة الأعمال فقد تم البدء في أعمال تجهيز الطرق والشوارع بمدينة مطاي لإتمام عملية الرصف، حيث تم تفقد شارع البنك الأهلي حيث يتم عمل البلدورات بجانب الطريق وشارع الثورة والشوارع الجانبية بحي جنوب المدينة والتي تم تجهيزها للرصف مشيرا إلي أنه قام بالتنبيه علي الباعة الجائلين بشارع الثورة على رفع إشغالاتهم من الطريق لإتمام تجهيز الشارع وتمهيده لعملية الرصف.