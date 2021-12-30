ضبط 8 أسلحة و20 قضية مخدرات فى 24 ساعة

وجّه قطاع الأمن العام، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعددًا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 8 قطع سلاح ناري وأبيض.

كما تم ضبط 20 قضية اتجار في المواد المخدرة، وضُبطت خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 25 متهماً لـ9 منهم معلومات جنائية، وضبط 8 متهمين ومراقبين هاربين، وتنفيذ 7563 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.