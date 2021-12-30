ضبط متهم بتزوير محررات رسمية للحصول على قرض بالسيدة زينب

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الخميس، القبض على شخص قدم خطاب مزور لأحد البنوك للحصول علي قرض تجاري.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، بالتقدم لمسئولى أحد البنوك بدائرة قسم شرطة الخليفة، طالباً الحصول على قرض تجاري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باسم شركة لإدارة المطاعم والكافيتريات المملوكة له ومن بين المستندات المقدمة منه خطاب مزور منسوب صدوره لأحد الأحياء بمحافظة القاهرة يُفيد كونه صاحب شركة لإدارة المطاعم والكافيتريات كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب- على خلاف الحقيقة- وذلك بهدف إدخال الغش والتدليس على مسئولى البنك والاستيلاء على قيمة ذلك القرض بدون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الخليفة.

وبحوزته خطاب مزور منسوب صدوره لذات الحى "تراخيص المحلات" موجه للبنك يُفيد بأنه صاحب الشركة المشار إليها والصادر له ترخيص لإدارة المنشأة.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأنه قـام بتزوير ذلك الخطاب من خلال أحد برامج الحاسب الآلى وطباعته وتقديمه للبنك، للحصول على ذلك القرض. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.