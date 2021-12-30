الخميس 30 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهم بتزوير محررات رسمية للحصول على قرض بالسيدة زينب

جريدة الدستور

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الخميس،  القبض على شخص قدم خطاب مزور لأحد البنوك للحصول علي قرض تجاري. 
فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، بالتقدم لمسئولى أحد البنوك بدائرة قسم شرطة الخليفة، طالباً الحصول على قرض تجاري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باسم شركة لإدارة المطاعم والكافيتريات المملوكة له ومن بين المستندات المقدمة منه خطاب مزور منسوب صدوره لأحد الأحياء بمحافظة القاهرة يُفيد كونه صاحب شركة لإدارة المطاعم والكافيتريات كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب- على خلاف الحقيقة- وذلك بهدف إدخال الغش والتدليس على مسئولى البنك والاستيلاء على قيمة ذلك القرض بدون وجه حق. 
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الخليفة.

وبحوزته خطاب مزور منسوب صدوره لذات الحى "تراخيص المحلات" موجه للبنك يُفيد بأنه صاحب الشركة المشار إليها والصادر له ترخيص لإدارة المنشأة.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأنه قـام بتزوير ذلك الخطاب من خلال أحد برامج الحاسب الآلى وطباعته وتقديمه للبنك، للحصول على ذلك القرض. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة خطاب مزور البنوك قرض تجاري السيدة زينب

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

لأول مرة بزمن كورونا.. الكنيسة تدعو لحضور قداس عيد الميلاد مع البابا

CNN: مصر تقترب من تحقيق أعلى صادرات فى تاريخها بتخطى حاجز 31 مليار دولار

ضبط المتهم بتصوير سيدة أثناء ضربها أمام أطفالها فى الوراق

العثور على جثة طفلة بها آثار تعذيب في الإسكندرية.. والنيابة تأمر بالتشريح

«مصر للطيران» تطرح 25% تخفيضًا على رحلات أمريكا وكندا

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

علاقة رجال الدين بمجتمعاتهم!

د هند جاد

الحصان الأسمر 2022

خالد عكاشة

توقعات عام 2022 (1)

جلال حمام

الحق.. ما شهد به الأعداء

حسين دعسة

فيروس كورونا.. كأنه «قطعة أثاث» نجهزها للدخول إلى العام 2022!

د. داليا مجدي عبدالغني

عام الإنجازات

وجيه أمين عبدالعزيز

حين ترى مصر من الخارج

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

صور

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

أشجار الكريسماس تغزو الأسواق المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل تعتدى على فلسطينيين اعترضوا على تجريف أراضٍ بالنقب

اجتماع الـ150 دقيقة.. ماذا فعل أبومازن فى منزل وزير الجيش الإسرائيلى؟