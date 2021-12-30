الخميس 30 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

زيادة رأس المال 5 مليارات جنيه.. إنجازات بنك ناصر خلال 2021

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، عن الإنجازات التى حققها خلال 2021، ومنها زيادة إجمالي رأس المال ليصبح 5 مليارات جنيه مما يسمح للبنك بتحقيق أعلى عوائد " اجتماعية - مالية " للحفاظ على الاستمرارية و حقوق المودعين  ويصبح بذلك من أوائل البنوك التي تتوافق مع قانون البنوك رقم 194 لعام 2020 .

وأكد البنك، أن المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك أظهرت  استمرار تسجيل معدلات نمو قوية فى جميع قطاعات الأعمال بالبنك فعلى صعيد النتائج المالية فقد استطاع البنك تحقيق صافى ربح نحو 1.5مليار  جنيه وبتوافق كامل مع معايير الرقابة وكفاءة رأس المال المصدرة من البنك المركزي.

وأوضح بنك ناصر الاجتماعي، أن ميزانية البنك بلغت 29 مليار جنيه، حيث يعتبر بنك ناصر الاجتماعي هو البنك المتخصص الأول في الإدخار متناهي الصغر واستطاع تحقيق طفرة فى إجمالى محفظة القروض خلال العام الحالى حيث بلغ صافى التمويلات الممنوحة للعملاء 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى تحقيق 44% نمو فى حجم الودائع خلال العام الحالى لتصل الى  13 مليار جنيه من خلال الاستراتيجية التنفيذية التي استخدمها البنك بتقسيم العملاء تقسيم نوعي طبقا لمعيار السن مثل شهادة رد الجميل لكبار السن او طبقا لطبيعة العمل كشهادة "إيد واحدة " والتي تم إصدارها  للأطباء و الصيادلة و كافة العاملين فى المجال الطبى كرسالة شكر وعرفان على ما يبذلونه  من جهود خلال ازمة فيروس كورونا  او طبقا للإحتياج للدعم المجتمعي كحسابات اولادنا من الايتام او حسابات غير المبصرين وذلك بهدف مخاطبة فئات المجتمع المختلفة وتقديم عائد مميز وخدمات إضافية لهم  وذلك ضمن مبادرة " حياة كريمة " وتيسير سبل الحياة والإسهام في تحقيق الشمول المالي.

التضامن الاجتماعي التضامن ناصر فيروس كورونا مبادرة حياة كريمة بنك ناصر الاجتماعي وزير التضامن الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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