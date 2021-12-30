أحدث تصميمات المدفأة الرخامية لموسم شتاء 2022 (صور)

تعتبر المدفأة في الغالب قطعة مركزية في أي غرفة، فهي تولد الدفء والراحة، كما يمكن أن يكون ديكورها وشكلها مهم للغاية لجعلها أكثر جاذبية، و يمكن إحاطة الموقد بمواد مختلفة الحجر والبلاط والخرسانة والمعدن وما إلى ذلك وتعتبر المواقد الرخامية موضة شتاء 2022 وفقا لموقع “ digsdigs” .

غرفة جلوس متجددة الهواء مُصممة بظلال كريماي ، مع مدفأة من الرخام الأبيض ، وعمل فني مميز وطاولة قهوة مستديرة.

غرفة معيشة عصرية جذابة مع مدفأة مدمجة من الرخام الأبيض وتلفزيون مدمج ورفوف مدمجة وأثاث أبيض ورمادي وطاولة شرائح خشبية.

موقد رخامي أنيق وعصري مع بعض الرخام على الأرض ورف أبيض عتيق فوقه.

تصميم غرفة جلوس حديثة وأنيقة

مساحة بسيطة مريحة مع مدفأة من الرخام الأبيض وأثاث محايد وسقف خشبي أنيق للغاية.

تفصل مدفأة من الرخام الرمادي بين منطقة النوم والاستحمام وتجعلها مريحة ودافئة.

زاوية مدفأة مدهشة مع مدفأة من الرخام الأبيض وكراسي مخططة وطاولة قهوة خشبية وعمل فني جريء.

مدفأة كبيرة غير عاملة مغطاة ببلاط من الرخام الأبيض في كل مكان ، مع فوانيس شموع وحطب في مزهرية.

غرفة معيشة مضاءة بالضوء ومرحبة مع مدفأة مدمجة مغطاة بالرخام مع رف خشبي.

غرفة معيشة فاخرة مع مدفأة مزيفة مكسوة بالرخام الأسود تضفي مزيدًا من الأناقة على المساحة.

مساحة حديثة أنيقة في منتصف القرن مع مدفأة من الرخام الأسود ومكان مكسو بالخشب مع أرفف بجانبه.

غرفة معيشة فاخرة مع لوح رخامي كبير مع مدفأة مدمجة وجهاز تلفزيون هو حجر الزاوية في الغرفة.

غرفة معيشة فاخرة مع أثاث أبيض وخشبي ومدفأة رخامية باللونين الرمادي والأبيض هي مساحة أنيقة وباردة.

غرفة معيشة أنيقة حديثة بها مدفأة مغطاة بالرخام البني وطاولة زجاجية وأريكة زرقاء هي حالة حالمة.

غرفة معيشة ساحلية حديثة مع مدفأة من الرخام الأبيض وأثاث محايد ولمسات زرقاء لإحساس الشاطئ.

غرفة معيشة عصرية راقية مع مدفأة من الرخام الأبيض تعمل على تدفئة المساحة بأكملها وتجعلها أكثر راحة.

مساحة أنيقة محايدة مع مدفأة مكسوة بالرخام الأبيض وكراسي لافندر ولمسات من النحاس لمزيد من الأناقة.

غرفة معيشة محايدة بجدران رمادية اللون وأرفف مدمجة وأريكة ومقعد أبيض ومدفأة مغطاة بالرخام الأسود.

غرفة جلوس فاخرة محايدة مع مدفأة مدمجة مكسوة بالرخام وجلد فاخر وأثاث مخملي.