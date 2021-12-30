الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أحدث تصميمات المدفأة الرخامية لموسم شتاء 2022 (صور)

مدفأة رخام
مدفأة رخام

تعتبر المدفأة في الغالب قطعة مركزية في أي غرفة، فهي تولد الدفء والراحة، كما يمكن أن يكون ديكورها وشكلها مهم للغاية لجعلها أكثر جاذبية، و يمكن إحاطة الموقد بمواد مختلفة الحجر والبلاط والخرسانة والمعدن وما إلى ذلك وتعتبر  المواقد الرخامية  موضة شتاء 2022 وفقا لموقع “  digsdigs” .

غرفة جلوس جميلة ومتجددة الهواء مُصممة بظلال كريماي ، مع مدفأة من الرخام الأبيض ، وعمل فني مميز وطاولة قهوة مستديرة

غرفة جلوس متجددة الهواء مُصممة بظلال كريماي ، مع مدفأة من الرخام الأبيض ، وعمل فني مميز وطاولة قهوة مستديرة.

غرفة معيشة عصرية جميلة وجذابة مع مدفأة مدمجة من الرخام الأبيض وتلفزيون مدمج ورفوف مدمجة وأثاث أبيض ورمادي وطاولة شرائح خشبية

غرفة معيشة عصرية جذابة مع مدفأة مدمجة من الرخام الأبيض وتلفزيون مدمج ورفوف مدمجة وأثاث أبيض ورمادي وطاولة شرائح خشبية.

مدفأة مدمجة مغطاة بالرخام الأسود وجهاز تلفزيون وجدار خشبي ذو لون فاتح مع مقعد مدمج

موقد رخامي أنيق وعصري مع بعض الرخام على الأرض ورف أبيض عتيق فوقه.

تصميم غرفة جلوس حديثة وأنيقة

تصميم غرفة جلوس حديثة وأنيقة

مساحة عصرية أنيقة مع مدفأة مغطاة بالرخام الأبيض وتلفزيون ومقعد مدمج وطاولة مستديرة وسجادة مميزة

 

مساحة بسيطة مريحة مع مدفأة من الرخام الأبيض وأثاث محايد وسقف خشبي أنيق للغاية

مساحة بسيطة مريحة مع مدفأة من الرخام الأبيض وأثاث محايد وسقف خشبي أنيق للغاية.

تفصل مدفأة من الرخام الرمادي بين منطقة النوم والاستحمام وتجعلها مريحة ودافئة

تفصل مدفأة من الرخام الرمادي بين منطقة النوم والاستحمام وتجعلها مريحة ودافئة.

زاوية مدفأة مدهشة مع مدفأة من الرخام الأبيض وكراسي مخططة وطاولة قهوة خشبية وعمل فني جريء

زاوية مدفأة مدهشة مع مدفأة من الرخام الأبيض وكراسي مخططة وطاولة قهوة خشبية وعمل فني جريء.

مدفأة كبيرة غير عاملة مغطاة بالرخام الأبيض ورف ، مع مزهريات نحاسية ذات أغصان خضراء

مدفأة كبيرة غير عاملة مغطاة ببلاط من الرخام الأبيض في كل مكان ، مع فوانيس شموع وحطب في مزهرية.

غرفة معيشة مضاءة بالضوء ومرحبة مع مدفأة مدمجة مغطاة بالرخام مع رف خشبي

غرفة معيشة مضاءة بالضوء ومرحبة مع مدفأة مدمجة مغطاة بالرخام مع رف خشبي.

غرفة معيشة فاخرة مع مدفأة مزيفة مكسوة بالرخام الأسود تضفي مزيدًا من الأناقة على المساحة

غرفة معيشة فاخرة مع مدفأة مزيفة مكسوة بالرخام الأسود تضفي مزيدًا من الأناقة على المساحة.

مساحة حديثة أنيقة في منتصف القرن مع مدفأة من الرخام الأسود ومكان مكسو بالخشب مع أرفف بجانبه

مساحة حديثة أنيقة في منتصف القرن مع مدفأة من الرخام الأسود ومكان مكسو بالخشب مع أرفف بجانبه.

غرفة معيشة فاخرة مع لوح رخامي كبير مع مدفأة مدمجة وجهاز تلفزيون هو حجر الزاوية في الغرفة

غرفة معيشة فاخرة مع لوح رخامي كبير مع مدفأة مدمجة وجهاز تلفزيون هو حجر الزاوية في الغرفة.

غرفة معيشة فاخرة مع أثاث أبيض وخشبي ومدفأة رخامية باللونين الرمادي والأبيض هي مساحة أنيقة وباردة

غرفة معيشة فاخرة مع أثاث أبيض وخشبي ومدفأة رخامية باللونين الرمادي والأبيض هي مساحة أنيقة وباردة.

غرفة معيشة أنيقة حديثة بها مدفأة مغطاة بالرخام البني وطاولة زجاجية وأريكة زرقاء هي حالة حالمة

غرفة معيشة أنيقة حديثة بها مدفأة مغطاة بالرخام البني وطاولة زجاجية وأريكة زرقاء هي حالة حالمة.

غرفة معيشة ساحلية حديثة مع مدفأة من الرخام الأبيض وأثاث محايد ولمسات زرقاء لإحساس الشاطئ

غرفة معيشة ساحلية حديثة مع مدفأة من الرخام الأبيض وأثاث محايد ولمسات زرقاء لإحساس الشاطئ.

غرفة معيشة عصرية راقية مع مدفأة من الرخام الأبيض تعمل على تدفئة المساحة بأكملها وتجعلها أكثر راحة

غرفة معيشة عصرية راقية مع مدفأة من الرخام الأبيض تعمل على تدفئة المساحة بأكملها وتجعلها أكثر راحة.

مساحة أنيقة محايدة مع مدفأة مكسوة بالرخام الأبيض وكراسي لافندر ولمسات من النحاس لمزيد من الأناقة

مساحة أنيقة محايدة مع مدفأة مكسوة بالرخام الأبيض وكراسي لافندر ولمسات من النحاس لمزيد من الأناقة.

غرفة معيشة محايدة بجدران رمادية اللون وأرفف مدمجة وأريكة ومقعد أبيض ومدفأة مغطاة بالرخام الأسود

غرفة معيشة محايدة بجدران رمادية اللون وأرفف مدمجة وأريكة ومقعد أبيض ومدفأة مغطاة بالرخام الأسود.

غرفة جلوس فاخرة محايدة مع مدفأة مدمجة مكسوة بالرخام وجلد فاخر وأثاث مخملي

غرفة جلوس فاخرة محايدة مع مدفأة مدمجة مكسوة بالرخام وجلد فاخر وأثاث مخملي.

غرفة جلوس بسيطة محايدة مع مدفأة غير صالحة للعمل مكسوة بالرخام الأبيض لإضفاء لمسة أنيقة ورائعة
المدفأة في الغالب قطعة مركزية أي غرفة تولد الدفء والراحة ديكورها وشكلها مهم للغاية المواقد الرخامية موضة شتاء 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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