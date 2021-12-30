فيروس «بارفو» مرض يهدد الأطفال

أصبح الأطفال من الفئات المعرضة للإصابة بالعدوى الفيروسية، بسبب المناعة الضعيفة التي لا تقاوم الكثير من الفيروسات الصعبة.

وهناك عدوى فيروسية ظهرت من جديد على الساحة، تصيب الأطفال تسمى بـ"المرض الخامس" يشار إليه بهذا لأسم لأنه، منذ عدة سنوات، كان خامس أمراض الطفح الجلدي الفيروسي المعروف أنها تصيب الأطفال - الحصبة والحصبة الألمانية والجدري المائي والوردية.

وأوضح الأطباء بموقع "healthdigezt" الطبي، عدد من الأشياء التي يجب أن تعرفها عن المرض الخامس الذي أصبح عدوى فيروسية تهدد الأطفال.

الفيروس ينتشر عن طريق السعال أو العطس:

أكد الأطباء أن العدوى تحدث بسبب فيروس يسمى "بارفو"، والذي يصيب في الغالب الأطفال في سن المدرسة خاصة في فصل الربيع، ويمكن للفيروس أن يصيب طفلك بسهولة إذا كان بجوار طفل مصاب يسعل أو يعطس.

ووفقًا للخبراء، قد يحمل ما يصل إلى 20٪ من الأشخاص الفيروس ولا يعانون من أي أعراض مرتبطة بالمرض الخامس. ومع ذلك ، لا يزال بإمكان هؤلاء الناقلين نقل الفيروس للآخرين وإصابتهم.

المرض الخامس يسبب حمى وطفح جلدي وآلام بالمفاصل:

في البداية، يُصاب الطفل المصاب بالمرض الخامس بحمى منخفضة الدرجة بعد حوالي 10 إلى 14 يومًا من إصابته بفيروس بارفو، وعادة ما تكون هذه الحمى منخفضة الدرجة مصحوبة بالتعب.

وبعد أيام قليلة من ظهور الحمى قد يظهر على طفلك طفح جلدي على وجهه، يسمى هذا النوع بطفح الخد المصفوع لأنه يجعل الطفل يبدو وكأن خديه قد تعرض للصفع.

يقول الخبراء الطبيون إن جزءًا صغيرًا من الأطفال المصابين بالمرض الخامس قد يعانون أيضًا من آلام المفاصل، وليس من غير المحتمل أن يصاحب هذا العرض بالذات التهاب المفاصل.

يعاني البالغون من المرض الخامس أيضًا:

يعتبر المرض الخامس شائع عند الأطفال، ومع ذلك، هذا لا يعني أنه لم يعد بإمكانك المعاناة منه كشخص بالغ، فعند إصابة شخص بهذا المرض فالأعراض قد تكون أكثر حدة مثل الحمى والتعب والشعور العام بالتوعك.

يمكن معالجة أعراض المرض بأدوية لا تستلزم وصفة طبية:

الخبر السار عن المرض الخامس هو أنه قد لا يحتاج إلى علاج على الإطلاق، فقد يطلب الطبيب من الطفل المصاب البقاء في المنزل لمنع الفيروس الذي يحمله من إصابة الآخرين.

ولألم والتهابات المفاصل، قد يوصي الطبيب بأدوية مثل الإيبوبروفين والأسيتامينوفين ، وكلاهما متاح بدون وصفة طبية، وعندما يتعلق الأمر بالبالغين ، فإن تناول جرعات أعلى من الأدوية المذكورة قد يكون فعال.