صلاح بيصار ناعيًا عفت حسني: أحد علامات الفن الصحفى ومايسترو لوحة التصوير

نعى الناقد التشكيلى صلاح بيصار، الفنان عفت حسنى المستشار الفني لدار الهلال الذى وافته المنية اليوم الأربعاء، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً : "وداعا الفنان عفت حسنى المستشار الفنى لدار الهلال ..وعازف الالوان فى لوحة التصوير .

وتابع "بيصار": رحماك ياربى ..كل يوم نودع صديق وفنان ..يأبى عام 2021 قبل رحيله..الا ويزداد حزننا ..ما أن ودعنا الفنان د. يحى عبده .. حتى رحل بالأمس الفنان عفت حسنى أحد علامات الفن الصحفى والمستشار الفنى بدار الهلال ..العازف بالألوان ومايسترو لوحة التصوير .

واستطرد: وعفت حسنى قدم ديوانا هائلا فى الإخراج الفنى والرسم الصحفى وفن الغلاف ..تألقت لمسته بمجلات عديدة بدءا من مجلة بناء الوطن والاذاعة والتلفزيون والمصور وحواء والهلال كما اسس فنيا مجلات : السينما والمسرح – الفنون فى اصدارها الاول – وطبيبك الخاص.. وقام برسم وتصميم مئات الكتب بمصر والوطن العربى ..مع رسومه لكتاب الشياطين ال 13 ورسوم بسلسلة كتب الهلال للاولاد والبنات ..ومن رسامى مجلة سميرالكبار فى اوج تالقها ومجلة ميكى و علاء الدين من بداية تاسيسها وغيرها من المجلات العربية، وعفت حسن صاحب اول بوستر لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الاولى عام 1967 .

واختتم "بيصار": "الجميل ومع حزننا انتقل الفنان عفت حسنى مع هموم الفن الصحفى الى لوحة التصوير أواخر التسعينيات.. وانساب عالمه بأسلوبه المتفرد الذى جمع فيه بين الحلم والواقع ..الخيال الفنتازى والروح السيريالية.. مع تداخل الاصيل من رموز الفن الفرعونى والشعبى ورموزه من الحصان والحنطور والهانم والسمكة والزهور فى حواريه تبارى فيها الرسام والمصور ..وكان معرضه الاخير عام 2019 حمل اسم "زهرة الصبار " تلك الزهرة الجميلة التى يطول الوقت حتى تظهر الى الحياة .سلام على عفت حسنى الصديق والاستاذ ..زميلى بدار الهلال وتحية الى روحه وعالمه ..مع خالص العزاء للزميل وائل عفت والاسرة" .