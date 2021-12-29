«صقر»: السويس تشهد طفرة طبية ونستقبل مرضى من محافظات أخرى (فيديو)

أكد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، أن المحافظة تشهد طفرة طبية وتطورا في الخدمات العلاجية المختلفة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح «صقر» في تصريح لـ«الدستور»، أن السويس لم تعد بحاجة لتحويل الحالات المرضية لتلقي العلاج بالمحافظات الأخرى، مشيرًا إلى أن مستشفى السويس العام أصبحت قادرة على إجراء العمليات الجراحية الدقيقة، مؤكدًا أن مستشفى السويس أصبحت تستقبل حالات من محافظات أخرى للحصول على الخدمات الطبية، مشيدًا بالدور الملحوظ لمدير مديرية الصحة بالسويس الدكتور إسماعيل الحفناوي.

وتابع خلال زيارته لمركز طب أسرة السلام 1 بنطاق حي فيصل، أنه جارِ تطوير 26 مركز طب أسرة بنطاق الأحياء، بالإضافة إلى إنشاء الصرح الطبي الكبير للتأمين الصحي الشامل، بمدينة 24 اكتوبر بحي فيصل.

وجاءت زيارة محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر لمركز طب أسرة السلام 1 على هامش الجولة التي أجراها لشوارع منطقة السلام 1 بحي فيصل.

وشملت الزيارة عدد من شوارع السلام الرئيسية والتي تربط بين طريق السويس القاهرة القديم وطريق السويس القاهرة الجديد، وهي شارع ابو بكر الصديق وشارع عمر بن الخطاب وشارع عثمان بن عفان، كما شملت شوارع الخرطوم والرباط.

وشدد «صقر» على رئيس حي فيصل المهندسة فاتن عبد العظيم، بسرعة إزالة المخالفات التي رصدها خلال الجولة بمنطقة السلام، مؤكدا على تعديل الملاحظات التي أشار إليها خلال الجولة خاصة بمحيط مركز طب أسرة السلام 1 ومحيط المدرسة المصرية اليابانية.