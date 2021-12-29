الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتابع جهود الوحدات المحلية لاستقبال أعياد الميلاد المجيد

جامعة طنطا
جامعة طنطا

اطمأن طارق رحمي، محافظ الغربية، على استعداد المحافظة لاستقبال أعياد الميلاد المجيد، من خلال جولة موسعة استمرت لمدة  8 ساعات، تابع خلالها جهود الوحدات المحلية في تجهيز محيط الكنائس والأديرة، حيث تفقد جميع الكنائس والأديرة بقرى ومدن بسيون، كفر الزيات وقطور أول المحلة، ثان المحلة، سمنود ومركز طنطا، مشيدًا بتمهيد الطرق المؤدية والمحيطة بالكنائس، إزالة كافة الإشغالات، دهان أعمدة الإنارة، قص وتهذيب الأشجار.

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وشدد المحافظ خلال الجولة، على التواجد المستمر لرؤساء المراكز والمدن والأحياء في الشارع وتكثيف حملات النظافة على مدار اليوم، وإزالة أي معوقات من شأنها التأثير على سير فترة الأعياد بسلام، كما كلف غرفة العمليات المركزية بالتواصل المستمر مع الوحدات المحلية وشركات المرافق لتلقي أي بلاغات.

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شملت الجولة تفقد: «كنيسة العذراء بقطور كنيسة أبو قار باميوط القرد، كنيسة ماري جرجس بالشين، كنيسة بولس الرسول بنجريج، كنيسة ماري مينا ببسيون، ملاك ميخائيل بصا الحجر،  كنيسة السيدة العذراء مريم بكفر الزيات، دير الهلاوي وكنيسة السيدة العذراء بأبيار، كنيسة العذراء بثان المحلة، كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بأول المحلة، الكنيسة الإنجيلية بأول المحلة، الشهيدة دميانة بأول المحلة، كنيسة السيدة العذراء بسمنود، كنيسة الملاك ميخائيل بسبرباي».

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رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء ممدوح هجرس، ومنى صالح رئيس مركز ومدينة بسيون، وعلاء بهنسي رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، وممدوح النجار رئيس مركز ومدينة قطور، وأحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، وعلاء النمر رئيس حي أول المحلة، وإسلام النجار رئيس مركز ومدينة سمنود والمحاسب حسام عبداللطيف.

طارق رحمي يتابع جهود الوحدات المحلية لاستقبال اعياد الميلاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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